DÚVIDA CRUEL Madonna ou emprego? Fãs da cantora vivem dilema com show na véspera do Concurso Nacional Unificado Provas acontecem no dia seguinte à apresentação gratuita da estrela pop em Copacabana. Muitos estão dispostos a encarar os dois desafios

O Rio de Janeiro está prestes a sediar dois megaeventos: o show da cantora Madonna, que promete lotar a Praia de Copacabana com sua turnê histórica em uma apresentação gratuita, no sábado, 4 de maio, e o Concurso Nacional Unificado (CNU), marcado para o dia seguinte.

A apresentação da diva pop americana está prevista para começar entre 21h30 e 21h45 — embora quem já foi a outros shows da artista saiba que pontualidade não é o forte dela — e terá cerca de duas horas de duração. Os horários das provas da seleção para o serviço público federal ainda não foram divulgados pelo governo, mas o que se sabe até agora é que haverá dois blocos de provas, um pela manhã e outro à tarde.

Está instaurado o dilema para quem é fã de Madonna e está inscrito no concurso em busca de uma das 6.640 vagas em disputa: abrir mão do “show da vida” pela chance de ingressar na carreira dos sonhos — a partir do maior processo seletivo já realizado no país — ou se render à diversão, na única apresentação da cantora na América do Sul, celebrando 40 anos de uma trajetória única? Muita gente já está planejando como fugir dessa escolha e conciliar lazer e dedicação.

RJ tem mais inscritos

Em fevereiro, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) fez um alerta para que estados e municípios evitassem eventos na véspera e no dia do concurso. O objetivo é garantir a segurança dos candidatos e facilitar os deslocamentos. Com isso, alguns organizadores já adiaram eventos, como a Nike São Paulo Run, prevista inicialmente para 5 de maio. A nova data ainda não foi marcada. Mas, no Rio, o show da “Celebration Tour” foi confirmado na semana passada pelas autoridades. E a capital já se prepara para receber visitantes de todos os cantos, até de outros países. A previsão é mais de 1 milhão de pessoas nas areias de Copacabana na véspera do concurso.

O CNU tem 2 milhões de inscritos. O Estado do Rio tem o segundo maior contingente: 223 mil, só atrás de São Paulo, com 228 mil. Fã de Madonna desde 2015, o estudante de Geologia Tiago Borges, de 28 anos, é um deles. Ficou eufórico desde que soube da vinda da artista ao Rio, mas o sonho de vê-la no palco foi de encontro ao Concurso Nacional Unificado. O estudante se prepara há meses para as provas com aulas on-line. Mesmo assim, decidiu ir aos dois eventos. Mas, para chegar fisicamente disposto na prova do domingo , elaborou um plano para o sábado.

— É uma oportunidade única, pois não sei quando ela vai voltar ao Brasil. A estratégia para aguentar essa jornada vai ser me alimentar bem, beber bastante água, ter muito fôlego e preparação mental — diz.

Assim como Borges, muita gente pretende encarar o duplo desafio. O advogado Felipe Daflon, de 27 anos, se prepara há dois anos para concursos. Sua rotina é voltada integralmente aos estudos. Com a confirmação da turnê no Brasil, ele balançou e agora planeja conciliar os dois megaeventos, mas, digamos, com responsabilidade:

— É uma oportunidade única, tanto um show da Madonna gratuito, em Copacabana, depois de mais de 12 anos sem turnês dela no Brasil, quanto um concurso com a quantidade de vagas e cargos ofertados.

Daniel Coel, de 32 anos, conta que não conseguiu se preparar como gostaria para a seleção mesmo. Então não vai perder a oportunidade de ver Madonna. Pretende ir ao show, mesmo enfrentando uma prova longa no dia seguinte.

— Eu não estava dando muita atenção porque esperava um anúncio oficial (da apresentação de Madonna). Agora está confirmado. Como não estou me dedicando tanto ao concurso, fico mais tranquilo de ir ao show e, no dia seguinte, fazer a prova.

O advogado Vyctor Trindade, de 29 anos, que vive em Belém (PA), optou por não fazer as provas, porque já vinha estudando para outros concursos específicos. A seleção unificada seria uma oportunidade extra de testar seus conhecimentos, mas agora ele tem um motivo para viajar para o Rio.

— O fato de o show ter sido confirmado na véspera da prova com certeza foi o motivo de eu cancelar a minha participação no concurso. Nunca existiu um show de turnê dela de graça em qualquer outro país. Realmente vai acontecer uma vez só — conta o rapaz.

Há, porém, quem prefira acompanhar a cantora pela televisão — e talvez avançar mais casas na frente de quem vai fazer a prova após o desgaste físico de um espetáculo ao vivo para uma multidão. É o caso da analista de tecnologia da informação Talitha Trovão, de 32 anos, que está retornando aos concursos por meio do CNU e quer estar bem disposta no dia da prova.

Ela é fã de divas pop como Madonna desde mais jovem, e diz que seria muito marcante poder ver a cantora ao vivo. Moradora de Osasco (SP), ela diz que poderia vir ao Rio de avião e retornar a tempo de fazer a prova. Mas decidiu que não quer correr risco nem se desgastar.

— O deslocamento, mesmo de avião, seria desgastante, e acredito que afetaria meu bem-estar — explica.

Governos tranquilizam

Os governos estadual e municipal do Rio foram consultados pelo GLOBO sobre o que será feito para amenizar os impactos do show na infraestrutura e nos serviços da cidade, como transporte e segurança, na véspera do concurso. Apesar da recomendação do governo federal de não programar grandes eventos para a véspera do concurso, a resposta foi de que a cidade estará preparada para receber os dois megaeventos, com esquemas de segurança e logística que vão garantir o sucesso de ambos.

A Prefeitura do Rio e governo fluminense informaram que já preparam um esquema de trânsito e de policiamento para que a apresentação de Madonna em Copacabana ocorra sem problemas, num esquema parecido com o do réveillon. Quanto ao concurso, ainda não foram elaboradas estratégias específicas, mas, as autoridades estão confiantes de que tudo correrá bem. previsão é de que agora em abril sejam revelados os planos para esquema especial de transportes para o público do evento em Copacabana no sábado e a adaptação do trânsito da capital nos principais pontos onde serão aplicadas provas do concurso no domingo.

