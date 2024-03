A- A+

rio de janeiro Madonna pode bater recorde de público em Copacabana? Veja números de Stones, Jorge Ben e Alok Cantora vai se apresentar no Rio no dia 4 de maio

Ao que tudo indica, Madonna fará uma apresentação histórica no Brasil. Conforme noticiou a coluna do Lauro Jardim, do Globo, a cantora vem mesmo com sua "Celebration Tour" para o Rio de Janeiro, onde fará um show gratuito na Praia de Copacabana no dia 4 de maio.

Madonna já se apresentou outras três vezes estreia aqui: em 1993, diante de 120 mil pessoas no Maracanã; em 2008, com a turnê "Sticky & Sweet Tour", também no estádio carioca; e em 2012, no Morumbi, quando cantou para 95 mil fãs durante a turnê "MDNA". Em maio, especula-se que ela pode fazer o maior show dos 40 anos de sua carreira.

Historicamente, os megashows na Praia de Copacabana costumam reunir, no mínimo, 1 milhão de pessoas. O maior público de um show da Madonna foi registrado durante sua turnê "Blond Ambition World Tour", quando ela se apresentou no estádio de Wembley, em Londres, no Reino Unido, em 1990. Este show atraiu uma multidão de aproximadamente 126 mil pessoas.

Rod Stewart (1995)

Na virada de 1994 para 1995, o cantor britânico Rod Stewart fez história ao realizar sua maior performance na Praia de Copacabana. De acordo com relatos da época, o público estimado era de cerca de 3,5 milhões de pessoas.

Jorge Ben Jor (1993)

Na noite de Ano Novo, Jorge Ben Jor fez uma apresentação na Praia de Copacabana, diante de uma plateia de 3 milhões de pessoas, antes do renomado espetáculo de fogos de artifício. No mesmo evento, Tim Maia também subiu ao palco para uma performance.

Alok (2023)

Batizado de "O show do século", a apresentação do DJ Alok na Praia de Copacabana teve o público estimado em 1 milhão de pessoas.

