A- A+

Rainha do pop e rei do baião Madonna posta vídeo com música de Luiz Gonzaga, e fãs brasileiros reagem; assista A cantora fez a publicação na sua conta oficial no TikTok

A cantora Madonna, que tem show marcado no Brasil para o dia 4 de maio, fez uma postagem, no sábado (13), no seu perfil oficial no TikTok que tem movimentado as redes.

É que a norte-americana publicou um vídeo com a versão instrumental da música “A Morte do Vaqueiro”, do pernambucano Luiz Gonzaga.

Nas imagens, ela aparece bebendo algo em um copo enquanto alguém arruma o seu cabelo.

Não demorou para os comentários dos fãs brasileiros, especialmente os nordestinos, lotarem a rede social da artista. “Vem aí: Madonna no São João de Petrolina-PE”, disse uma seguidora. “Você tá querendo dizer que vai vir para o Recife?”, brincou outra pessoa.

As brincadeiras se multiplicaram nos comentários. Alguns usuários a comparavam à brasileira Elba Ramalho, enquanto outros, à personagem Chayene, interpretada pela atriz Cláudia Abreu na novela Cheias de Charme.

Houve, ainda, quem pontuasse que Madonna, na realidade, queria afagar os brasileiros depois de ter dito, durante um show, que fãs do país que estavam ali evitassem falar em português, pois ela ainda não estava no Brasil.

então a senhora trate de falar apenas em português no brasil, dona madonna, aqui não é eua pra falar em inglês https://t.co/HVoR9qwIbU — ana carolina (@readxcaro) April 11, 2024

Show de Madonna no Brasil

A Rainha do Pop sobe ao palco montado nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio deste ano.

O show, que faz parte da "The Celebration Tour”, é gratuito e relembra os 40 anos de carreira da cantora.

Rei do Baião

Luiz Gonzaga viveu de 13 de dezembro de 1912 a 2 de agosto de 1989. Natural de Exu, no Sertão de Pernambuco, o Rei do Baião, como ficou conhecido, tornou-se dos maiores nomes da música brasileira.

A música postada por Madonna, “A Morte do Vaqueiro”, é de 1963 e fruto de parceria com Nelson Barbalho. A canção, que trata do estado de solidão e desespero em que se encontra um homem depois de perder a amada, é também homenagem a Raimundo Jacó, primo de Gonzaga.

Confira a letra completa e escute a música:

“A Morte do Vaqueiro”

Ei, gado, oi

Ei

Numa tarde bem tristonha

Gado muge sem parar

Lamentando seu vaqueiro

Que não vem mais aboiar

Não vem mais aboiar

Tão dolente a cantar

Tengo, lengo, tengo, lengo

Tengo, lengo, tengo

Tengo, lengo, tengo, lengo

Tengo, lengo, tengo

Ei, gado, oi

Bom vaqueiro nordestino

Morre sem deixar tostão

O seu nome é esquecido

Nas quebradas do sertão

Nunca mais ouvirão

Seu cantar, meu irmão

Tengo, lengo, tengo, lengo

Tengo, lengo, tengo

Tengo, lengo, tengo, lengo

Tengo, lengo, tengo

Ei, gado, oi

Sacudido numa cova

Desprezado do senhor

Só lembrado do cachorro

Que inda chora a sua dor

É demais tanta dor

A chorar com amor

Tengo, lengo, tengo, lengo

Tengo, lengo, tengo

Tengo, lengo, tengo, lengo

Tengo, lengo, tengo

Ei, gado, oi

Ei

Veja também

BBB 24 Alane chora, revela medo e faz previsão um dia antes da última eliminação do BBB 24