Seg, 23 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda23/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
música

Madonna recria clipe de "Like a Virgin" com atriz escalada para sua cinebiografia

Atrizes estão em Veneza para as filmagens da segunda temporada de "O Estúdio"

Reportar Erro
Julia Garner e Madonna em VenezaJulia Garner e Madonna em Veneza - Foto: Instagram / Instagram

Madonna deu um gostinho para os fãs que aguardam ansiosamente por sua cinebiografia.

A rainha do pop postou em suas redes sociais um vídeo com a atriz Julia Garner, conhecida pelo trabalho na série "Ozark" e escalada para viver a cantora nos cinemas.

Leia também

• ''Não quero sair de casa'': Barry Keoghan desabafa sobre ataques à sua aparência

• Com mais de 30 anos de carreira, Pupillo lança primeiro álbum solo transformando memórias em música

O vídeo, no entanto, não é necessariamente uma confirmação de que o projeto está avançando.

A dupla está em Veneza, na Itália, para as filmagens da segunda temporada de "O estúdio", e aproveitou para recriar o clássico clipe de "Like a virgin", lançado em 1984, e passado na cidade italiana.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter