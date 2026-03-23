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Madonna recria clipe de "Like a Virgin" com atriz escalada para sua cinebiografia
Atrizes estão em Veneza para as filmagens da segunda temporada de "O Estúdio"
Madonna deu um gostinho para os fãs que aguardam ansiosamente por sua cinebiografia.
A rainha do pop postou em suas redes sociais um vídeo com a atriz Julia Garner, conhecida pelo trabalho na série "Ozark" e escalada para viver a cantora nos cinemas.
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O vídeo, no entanto, não é necessariamente uma confirmação de que o projeto está avançando.
A dupla está em Veneza, na Itália, para as filmagens da segunda temporada de "O estúdio", e aproveitou para recriar o clássico clipe de "Like a virgin", lançado em 1984, e passado na cidade italiana.