RAINHA DO POP Madonna: Relembre as polêmicas adoções dos filhos David Banda e Mercy James Quatro dos seis filhos da Rainha do Pop participam do show em Copacabana, neste sábado (4)

O público que estava presente em Copacabana nesta quinta-feira (2) já teve uma prévia do show da Madonna no sábado e de como seus filhos vão participar do show. A presença de quatro dos seis filhos da cantora é um dos pontos altos da Celebration Tour.



Os quatro filhos que participam do show de Madonna foram adotados no Malawi pela cantora, o que gerou polêmica e aplausos. A maior delas aconteceu em 2006, quando a Rainha do Pop anunciou o primeiro dos filhos adotados, David Banda, hoje com 18 anos.

Na época, a cantora já tinha dois filhos biológicos (Rocco Richie e Lourdes Leon) e era casada com o cineasta Guy Ritchie. Madonna enfrentou alegações de tratamento preferencial e até mesmo de compra de favores, já que tinha feito uma doação de US$ 3 milhões para a Raising Malawi, fundação responsável pelo estabelecimento em que ficava David.

Madonna revelou que se surpreendeu com a polêmica. Segundo ela, a maneira como a imprensa cobriu o caso desestimulava a adoção.

"Eu não percebi que a adoção estava causando polêmica até que voltei (para a Inglaterra, onde vivia na época). É chocante", disse Madonna para Oprah Winfrey em 2006. "A mídia está fazendo um grande desserviço para todos os órfãos da África, transformando isto (a tentativa de adoção) em algo negativo."

Em 2009, Madonna enfrentou um obstáculo legal ao tentar adotar Mercy James, uma menina de Malawi. A Suprema Corte do Malawi inicialmente rejeitou a petição de Madonna para adotar Mercy, citando preocupações com as leis locais de adoção e a falta de residência permanente de Madonna no país.

Acusações de racismo

No entanto, Madonna apelou da decisão e, em 2009, a Suprema Corte do Malawi reverteu a decisão anterior e concedeu a adoção de Mercy James à cantora. Ela construiu um centro de saúde no país, o que foi visto por muitas pessoas como uma espécie de suborno às autoridades.

Madonna também foi criticada pela maneira como exibia publicamente suas crianças e foi acusada de usá-las para aumentar sua própria imagem de benevolência e diversidade. O caso levantou um debate sobre as adoções transraciais, com alegações de que a cantora estava perpetuando estereótipos sobre a maternidade branca em relação às crianças negras, retratando-as como "salvas" ou "resgatadas".

Em 2015, ela foi acusada de racismo ao postar uma foto no Instagram em que aparece deitada no chão recebendo uma massagem de David Banda e Mercy James. Na legenda, escreveu: "Amor de mãe... é como vou passar o dia. Mercy e David fazem a melhor massagem para os pés".

Os filhos na Celebration Tour

Na última quinta-feira (2), durante o ensaio para o show em Copacabana, David Banda subiu ao palco usando um boné branco. Ele tocou violão durante o teste de som das faixas “Don’t tell me” e “La isla bonita”, que ganhou ritmo de samba. Quem também ensaiou sua participação foi Estere Ciccone (que tem uma gêmea, Stella), de 11 anos, que, ao som de “Vogue”, subiu ao palco parecendo fazer papel de DJ nas carrapetas, acompanhada de um dançarino. No show, ele entra durante o hit "Like a prayer", representando o cantor Prince, que tocou guitarra naquele álbum na faixa título e em “Act of contriction”.

Após "Hung up", a filha Mercy toca piano de cauda enquanto a mãe canta "Bad girl". As gêmeas Stella e Estere Ciccone entram em "Vogue", em que Madonna celebra a cultura ballroom e recria no palco um ball, misto de baile, desfile e concurso surgido na cena LGBTQIAP+ nova-iorquina na década de 1970. Estere aparece como DJ de um ball, enquanto Madonna e um convidado dão notas a quem se apresenta na passarela. O número é encerrado com Stella dançando na pista.

