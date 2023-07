Madonna retoma agenda de shows em outubro; veja detalhes

A- A+

Após ter sido internada no último mês de junho na UTI de um hospital americano, com diagnóstico de infecção bacteriana, a cantora Madonna, 64, publicou em seu Instagram texto de agradecimento nesta terça-feira (18), direcionado a fãs e seguidores que torceram por sua recuperação.



Na mesma postagem a artista norte-americana sinalizou que a turnê "The Celebration Tour" - adiada em decorrência dos seus problemas de saúde - deve iniciar em outubro.



"Eu prometo a vocês, eu vou voltar a estar com vocês assim que possível! Meu plano no momento é reagendar os shows da América do Norte e em outubro começar a turnê na Europa", escreveu.









Ainda no texto, Maddona afirmou que detesta "decepcionar qualquer pessoa" e reforçou que o seu foco é cuidar da saúde.

Em resposta à publicação, artistas e personalidades brasileiras "invadiram" a rede de Madonna com mensagens de carinho, a exemplo da cantora Marina Lima, que escreveu: "Feel the love, M. You are so loved and admired" (Sinta o amor, M. Você é amada e admirada).



Já a apresentadora Astrid Fontenelle respondeu com um emoji de rosa e a atriz Samantha Schmutz, afirmou ter sonhado com Madonna. "I dreamed with you last night… I was watching your rehearsal" (Sonhei com você ontem à noite... eu estava assistindo seu ensaio").



