Saúde Mental Madonna revela o que sentiu durante disputa por guarda do filho: 'Achei que era o fim' Cantora cita importância da espiritualidade para lidar com reveses e detalha reconciliação com irmão, a quem ela considerava 'inimigo'

A cantora Madonna revelou, na última segunda-feira (29), que chegou ao ponto de "cogitar suicídio" enquanto enfrentava uma conturbada batalha pela custódia do filho Rocco, de 25 anos. Em entrevista ao podcast "On purpose with Jay Shetty", a Rainha do Pop fez um raro desabafo e discorreu, ao longo de duas horas, sobre aos altos e baixos de sua trajetória. Ela contou como recorreu à espiritualidade para lidar com "momentos sombrios" e situações de tensão com amigos e familiares.

A artista, de 67 anos, revelou que, travou uma "difícil disputa judicial" pela guarda de Rocco, oito anos após se separar do cineasta Guy Ritchie — em 2016, quando o jovem completou 16 anos. O rapaz, à época, deixou a casa da mãe, durante a turnê "Rebel Heart", para morar com o pai em Londres. O fato deflagrou o embate familiar.

"Houve momentos na minha vida em que eu queria cortar os meus braços… Eu realmente pensei em suicídio", relatou a cantora. Questionada sobre o que, em especial, provocou esses pensamentos, ela respondeu: "Diria que um dos momentos mais dolorosos da minha vida, em que realmente não conseguia enxergar uma saída, foi quando enfrentei a batalha de custódia pelo meu filho".

"Mesmo que meu casamento não tenha dado certo, e o de muita gente não dá certo... As pessoas se casam com a pessoa errada. As duas não estão alinhadas, não são feitas uma para a outra... Mas alguém tentando tirar meu filho de mim era como se estivessem me matando. Era exatamente assim que eu pensava", continuou Madonna.

Em turnê à época, Madonna revelou que frequentemente ficava "deitada no chão do camarim chorando compulsivamente". E completou: "Eu tinha que subir ao palco todas as noites… Realmente achei que era o fim do mundo. Eu não aguentava. Simplesmente não aguentava".



Mãe de seis filhos, ela contou que hoje é "muito amiga" de Rocco — que atua como pintor e ultramaratonista — e que teve a fé como apoio fundamental para enfrentar o período conturbado, embora não enxergasse isso: "Graças a Deus eu tinha uma vida espiritual".

Em outro trecho da entrevista — a primeira, em formato de podcast, nos últimos nove anos —, Madonna falou sobre a reconciliação com o irmão afastado, Christopher Ciccone, antes de sua morte, no ano passado, vítima de câncer na garganta. Ela destacou a importância de encontrar uma forma de "perdoar pessoas que você enxerga como seus maiores inimigos". Por muito tempo, contou, esse inimigo foi justamente o irmão.

"Não falava com ele havia três anos. Muitos e muitos anos assim. E foi ele, doente, me procurando e dizendo: 'Preciso da sua ajuda'. Foi aquele momento de pensar: 'Vou ajudar o meu inimigo?'. E eu simplesmente ajudei… Foi como tirar um peso das costas, deixar uma bagagem para trás, poder finalmente estar numa sala com ele, segurando a mão dele, mesmo com ele morrendo, e dizer: 'Eu te amo e te perdoo'. Isso foi muito importante", relatou ela.

Ela revelou ainda que escreveu uma música em homenagem a Ciccone. "Guardar rancor, odiar alguém ou desejar que sofra… Isso é um tipo de veneno, um tipo de câncer", comoveu-se.

A estrela da música também atribuiu à espiritualidade grande parte de seu sucesso ao falar sobre o lançamento do curso "The mystical studies of the Zohar" ("Estudos místicos do Zohar", em tradução livre), em parceria com o professor de cabala Eitan Yardeni. "Você precisa ser espiritual para ter sucesso", disse, numa reflexão acerca da descoberta da cabala, tradição mística do judaísmo da qual ela é devota. "Sucesso é ter uma vida espiritual, ponto final. Eu não estaria aqui se não tivesse uma."

