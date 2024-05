A- A+

RAINHA DO POP Madonna se diz mais próxima dos filhos e reflete sobre perda da mãe Madonna também falou sobre a imagem de sua mãe, que exibe nas apresentações

Madonna publicou uma reflexão sobre sua mãe e seus filhos neste domingo, 12. A cantora destacou que ficou muito próxima dos herdeiros durante a turnê mais recente que vez, que contou com um show no Rio de Janeiro, em Copacabana, no último dia 4.

"Hoje, todos os meus filhos dormem sob um único teto, o que é raro, e é confortador. Eles crescem muito rápido e vão para diferentes direções. E sim, eu tive tempos difíceis para deixá-los ir", admitiu.

Madonna também falou sobre a imagem de sua mãe, que exibe nas apresentações: "Estive no palco durante 81 shows olhando para o belo rosto de minha mãe e pensando no que ela deve ter pensado enquanto dava um aceno de adeus para mim da janela de seu hospital. A porta se fechou sem eu saber se seria a última vez que a veria."

"Ninguém me disse que minha mãe estava morrendo. Eu apenas assisti a ela se desintegrar misteriosamente e então ela desapareceu e não havia explicação exceto que ela tinha ido dormir, o que explica minha tumultuosa relação com o sono", continuou.

