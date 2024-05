Madonna sobe ao palco em Copacabana em ensaio-geral para show de sábado

A- A+

Depois de um primeiro ensaio na noite de quinta-feira (2), Madonna voltou ao no palco armado em frente ao Copacabana Palace para o último ensaio antes do show da noite de sábado (4) na Praia de Copacabana. Pouco depois das 19h, a cantora ensaiou a música "Live to tell”, lançada por ela no álbum "True Blue" (1986).

Nos telões, as homenagens para algumas vítimas da Aids: Cazuza, Betinho, Renato Russo e Caio Fernando Abreu entre eles. No calçadão, fãs eufóricos. A alegria, no entanto, durou pouco. Madonna passou como um cometa pelo palco.

