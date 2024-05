A- A+

RIO DE JANEIRO Madonna sobe ao palco em ensaio para show na Praia de Copacabana; veja vídeo Fãs foram ao delírio com a presença da diva do pop

A cantora Madonna fez a alegria de uma multidão de fãs ao subir no palco ao som de “Nothing really matters” com uma máscara verde cobrindo todo o seu rosto e um traje preto que escondia a roupa usada por baixo, na noite desta quinta- feira (2) durante um ensaio para o megashow de encerramento da “The Celebration Tour”, que deve reunir um publico de 1,5 milhão de pessoas neste sábado (4) na Praia de Copacabana. A apresentação será transmitida ao vivo pela TV Globo no Multishow e no Globoplay.

O jornalista pernambucano e criador de conteúdo Caio Braz mostrou, em vídeo nas redes sociais dele, parte do ensaio da cantora. No vídeo, ele comentou que ela preparou uma homenagem a diversas personalidades e fãs do Brasil. Cazuza é uma das pessoas que aparecem em um telão lateral, como uma personalidade homenageada.



Parte do ensaio de Madonna em Copacabana / @caio

O perfil do PapelPop na rede social X compartilhou um vídeo onde a cantora ensaia músicas que serão cantadas junto com Pablo Vittar na "The Celebration Tour in Rio".

