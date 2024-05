A- A+

MEGAEVENTO Madonna supera expectativa de público e encerra turnê em grande estilo Show gratuito da Rainha do Pop nas areais de Copacabana reuniu 1,6 milhão de pessoas, de acordo com cálculos da Prefeitura do Rio de Janeiro

O show da cantora Madonna na praia de Copacabana, neste sábado (4), superou as expectativas e reuniu 1,6 milhão de pessoas, de acordo com cálculos da Prefeitura do Rio de Janeiro. Inicialmente, um público de 1,5 milhão de pessoas era esperado no espetáculo. Madonna subiu ao palco com cerca de 45 minutos de atraso, mas o público aguardou pacientemente e acompanhou eufórico as quase duas horas de show. A apresentação gratuita no Rio foi o encerramento da turnê The Celebration, que reuniu os maiores sucessos da cantora para marcar seus 40 anos de carreira.

O jornalista Anderson Cacilhas chegou quatro horas antes do show começar para conseguir um bom lugar na areia e diz que toda a maratona valeu a pena. "É um show impecável: é tudo milimetricamente pensado e ao mesmo tempo espontâneo, e isso leva a gente a se emocionar demais, porque você quer pular, quer dançar, quer gritar, e ao mesmo tempo se emociona”, avaliou Cacilhas. “Sem sombra de dúvidas é uma das maiores experiências da minha vida!"

Madonna recebeu no palco as cantoras Anitta e Pabblo Vittar e homenageou personalidades brasileiras em dois momentos do show. Durante a apresentação da música "Live to Tell", que homenageia vítimas da aids dos anos 80 e 90, foram exibidas imagens de Cazuza, Renato Russo, Caio Fernando Abreu e outros brasileiros ilustres que também morreram em consequência da doença. Já durante a performance de "Music", que ganhou uma nova roupagem em ritmo de samba, figuras como Marina Silva, Paulo Freire, Gilberto Gil, Marta, Zumbi dos Palmares e Marielle Franco foram homenageadas entre muitos outros brasileiros de renome em diversas áreas.

Para o professor Sérgio Rodrigo, esse foi um dos pontos altos do show. ¨O público bastante cativado, participando, cantando junto, me fez sentir fazendo parte de um momento histórico, com uma artista do calibre da Madonna, a Rainha do Pop, uma celebração da liberdade sexual, pelo empoderamento feminino, é o Brasil voltando a ser feliz", disse Rodrigo. "Houve algum pânico na internet de poder ser um lugar perigoso pro público, em Copacabana, mas não foi: eu tive bastante tranquilidade¨, contou.

A Prefeitura e o Governo do Estado executaram um plano semelhante ao do Réveillon para dar conta do evento. Mais de 1.500 garis trabalharam em três turnos e retiraram quase 290 toneladas de lixo da praia e das ruas no entorno do evento. O esquema de segurança envolveu 3.200 agentes da Polícia Militar que atuaram com o auxílio de câmeras de videomonitoramento e de reconhecimento facial. Trinta e três pessoas foram conduzidas para as delegacias dos bairros suspeitas de praticar delitos diversos. Nos vários pontos de bloqueio e revista, instalados nas ruas de acesso ao show, foram apreendidos mais de 160 objetos perfuro-cortantes.

Já os mais de 1.100 agentes de ordem pública e da guarda municipal trabalharam com foco na organização das vias próximas ao show e aplicaram mais de 360 multas, removendo também 156 veículos estacionados irregularmente.

