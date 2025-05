A- A+

STREAMING Madonna terá minissérie sobre sua vida e obra produzida pela Netflix No ano passado, Madonna insinuou em um post no Instagram que estava trabalhando em uma nova produção sobre sua vida

Uma minissérie sobre a vida e obra de Madonna está nos estágios iniciais de produção pela Netflix, conforme revelou o Deadline nesta segunda-feira, 12.

O projeto é uma parceria da cantora com o diretor Shawn Levy, de Deadpool & Wolverine

Detalhes sobre a minissérie e elenco ainda não foram divulgados.

De acordo com o portal, a dupla vinha discutindo a ideia há um tempo, e está partindo do zero: a trama não tem ligação com o filme biográfico da artista há muito tempo especulado.

O longa estava em desenvolvimento pela Universal Pictures e teria a atriz Julia Garner no papel principal, de acordo com informações da época. O projeto, porém, não chegou a sair do papel.

No ano passado, Madonna insinuou em um post no Instagram que estava trabalhando em uma nova produção sobre sua vida, talvez até mesmo envolvida no roteiro

Veja também