RIO DE JANEIRO Madonna terá no RJ o maior palco de sua turnê mundial; veja detalhes do show na Praia de Copacabana Oitenta toneladas de equipamentos serão trazidas ao Rio em três aviões de carga

Para a megastar do pop, um show com números gigantescos. Daqui a dez dias, Madonna promete levar ao delírio mais de um milhão de pessoas na Praia de Copacabana. Ela estará sobre um palco de 812 metros quadrados, duas vezes maior que os usados até agora em sua turnê mundial. A estrutura, de acordo com o site g1, terá 24m de frente e 18m até o teto. O piso ficará a 2,40m do chão, para facilitar a visão do público na areia.

O palco em construção já ocupa um grande trecho da areia em frente ao Copacabana Palace, onde a estrela e seu séquito ficarão hospedados em 90 quartos. A equipe da musa tem pelo menos 200 pessoas, conforme informou o g1. Foram reservados ainda cinco salões no hotel para ensaios. O guarda-roupa de Madonna e dos dançarinos virão em 45 baús.

Oitenta toneladas de equipamentos serão trazidas ao Rio em três aviões de carga. Do aeroporto até Copacabana, o material será transportado em 30 caminhões. Esta será a quarta apresentação da cantora no Brasil.

O show será exibido pela TV Globo, pelo Multishow e pelo Globoplay, que terá sinal aberto para não assinantes. Mas, para quem quiser assistir ao espetáculo da areia de Copacabana, a melhor opção para chegar ao bairro será usar o metrô, que terá um esquema especial no dia 4 de maio. Na volta para casa, as estações Siqueira Campos, Cardeal Arcoverde e Cantagalo, mais próximas ao palco, estarão abertas para embarque até as 4h de domingo, dia 5, como noticiou o colunista Ancelmo Gois.





Para a ida ao show, a concessionária MetrôRio orienta os clientes a desembarcar, preferencialmente, na estação Siqueira Campos. O ideal é que sejam usados, na ida e na volta, cartões de passagem Giro, o bilhete unitário comprado com antecedência ou o RioCard, para evitar filas. Não haverá bilhete especial, com horário marcado, como no réveillon. Cada viagem custa R$ 7,50. E não será permitido o transporte de grandes volumes, como caixas de isopor com gelo.

O espetáculo, previsto para começar por volta das 21h30, marca o encerramento da turnê “The Celebration Tour” em comemoração aos 40 anos de carreira da cantora.

