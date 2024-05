A- A+

Madonna no Rio Madonna trouxe o próprio chef e montou cozinha no Copacabana Palace Cantora está no Rio de Janeiro para encerrar sua turnê 'Celebration', que comemora seus 40 anos de carreira

Apesar do mistério que ronda o sexto andar do Copacabana Palace, onde ficam os melhores suítes do hotel e que estão reservadas para Madonna e seus filhos, o Globo apurou com duas fontes que ela trouxe seu próprio chef e equipe para preparar as principais refeições.

Foi também montada uma cozinha especial para atender a diva, funcionando a parte das cozinhas do hotel. "Os funcionários do hotel não estão tendo contato com ela, com exceção de alguns seguranças", disse uma das fontes.

Primeira noite

Em seu primeiro dia na cidade, a cantora foi vista rapidamente na janela da suíte presidencial onde está hospedada, não se sabe se admirava o mar ou analisava o local de seu show. À noite, ela desceu ao térreo do hotel, onde jantou no restaurante asiático do Copa, o Mee. Restaurante pan-asiático com uma estrela Michelin, o Mee tem a frente o chef Alberto Morisawa. O Copa tem outros dois restaurantes, o tradicional Pérgula, e o Cipriani, este último comandado pelo chef Nello Cassese e também com uma estrela no Guia Michelin.

Entre as opções a la carte há pratos conhecidos pelos amantes da cozinha asiática, como edamame, missoshiru, tempuras, rolls, samosas, nigiris, temakis, sashimis e dumplings, além de cordeiro com molho garam masala e pad thai. O Mee tem ainda uma série de pratos com o Bluefin, considerado o "rei" dos atuns por sua carne mais macia e gordurosa.

