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FAMOSOS Madonna se desentendeu com a Universal Studios por orçamento de sua cinebiografia série biográfica de Madonna produzida pela Netflix não tem uma data de estreia confirmada

Com a chegada de "Confessions on the Dance Floor: Part II", novo disco que chegou acompanhado de um curta-metragem, Madonna deu alguns detalhes sobre sua cinebiografia cancelada, que seria estrelada por Julia Garner (Quarteto Fantástico: Primeiros Passos). Em nova entrevista, a Rainha do Pop revelou que o engavetamento da produção aconteceu depois que ela se desentendeu com os executivos da Universal Pictures em relação ao orçamento do longa.

"Trabalhei por dois anos no roteiro e passei esse tempo na Universal trabalhando com os produtores em orçamento e escalação", contou Madonna à Interview Magazine. "Tivemos um desentendimento em relação ao orçamento porque eu tive uma vida extraordinária. Tive uma vida enorme, então precisava de um grande orçamento."

Embora tenha conseguido dar uma aparada nos gastos ao encontrar locações na Sérvia, a Universal não estava "muito interessada na ideia" e os executivos não acreditavam que ela aguentaria gravar no país do sudeste europeu. "Fiquei num limbo quando o filme desmoronou, então a Netflix entrou em contato para fazer uma série. Esse foi outro processo longo, porque não podia usar o roteiro que fiz para a Universal a não ser que o comprasse por um preço extorsivo, mesmo que eu tenha escrito."

"Comecei a tentar entender como o processo de fazer uma série funcionaria. É um processo muito, muito diferente. Você precisa conhecer vários roteiristas e encontrar um showrunner, e eu não consegui encontrar nenhum."

O processo de pré-produção da série, desenvolvida em parceria com o diretor Shawn Levy (Stranger Things), se arrastou por cerca de nove meses. "Pensei ‘ainda bem que tenho outro emprego, porque preciso trabalhar, preciso criar. Preciso fazer o que fui colocada na Terra para fazer.’"

Foi dessa inquietação criativa que nasceu Confessions on the Dance Floor: Part II, que reuniu Madonna ao produtor Stuart Price, com quem ela trabalhou no primeiro Confessions, lançado em 2005. "É claro que, no meio do processo [de compor e gravar o álbum], quando estávamos com mais de 75% pronto, encontramos um roteirista e eu disse ‘não posso largar [as gravações] agora, preciso adiar [a série] um pouco’. E foi o que eu fiz."

"Confessions on the Dance Floor: Part II" ou apenas Confessions II chega às lojas e streamings de música em 3 de julho. O disco conta com o single Bring Your Love, parceria de Madonna com Sabrina Carpenter, lançado em abril deste ano.

Por enquanto, a série biográfica de Madonna produzida pela Netflix não tem uma data de estreia confirmada.

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