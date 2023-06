Madonna: veja fotos da mansão da cantora em Nova York, onde ela estaria se recuperando

A- A+

Madonna já está em casa. Casa não, mansão. Segundo a CNN, a cantora recebeu alta do hospital após ficar internada por um quadro de infecção bacteriana. Ela teria sido levada de ambulância particular até sua residência, em Nova York. De acordo com o Page Six, dois filhos da artista, David Banda, de 17 anos, e Rocco Ritchie, de 22, foram vistos no imóvel nesta quinta-feira.

A mansão em que Madonna se recupera fica no Upper East Side, bairro nobre de Manhattan, a poucas quadras de pontos famosos como o Central Park e o Metropolitan Museum of Art. O imóvel tem quatro andares, 26 cômodos, nove lareiras e 14 banheiros. A mansão é a junção de três casas o complexo foi comprado por Madonna por US$ 32 milhões, em 2009. A decoração tem estilo clássico e conservador.

Veja algumas imagens do imóvel:

