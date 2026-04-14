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EMERGÊNCIA POP Madonna apaga publicações do Instagram e anuncia novo álbum "Confessions on a Dance Floor 2" será continuação de disco lançado pela cantora em 2005

Madonna pegou os fãs de surpresa nesta terça-feira (14). Após apagar todas as publicações de seu perfil no Instagram, a cantora indicou que vem aí “Confessions on a Dance Floor 2”, sequência de seu icônico álbum lançado em 2005.

As especulações começaram cedo. Além de deixar seu feed completamente vazio, a Rainha do Pop alterou a foto do perfil e atualizou sua biografia com a frase “Time goes by so slowly…”, verso da faixa “Hung Up”, que integra o disco original.

A confirmação veio horas depois, quando site oficial da artista também passou por uma atualização. Ao acessar o endereço eletrônico, o internauta se depara com o título “Confessions on a Dance Floor 2”, seguido por uma imagem de um caixa de som no meio das pernas da estrela pop, formando a letra M.



A imagem promocional não informa data de lançamento e outras informações sobre o álbum, que deve ser o 15º da carreira da cantora. Em setembro de 2025, ela já havia anunciado que estava trabalhando na novidade.

“De volta à música, de volta à pista de dança. De volta aonde tudo começou! COADF- P. 2 2026”, escreveu, na época, em seu Instagram. A mensagem veio acompanhada de um ensaio fotográfico.

Madonna retomou a parceria com Stuart Price, que produziu boa parte das faixas do primeiro disco, e com a gravadora Warner Records. Esse será o primeiro lançamento da artista nos últimos sete anos.

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