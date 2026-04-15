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MÚSICA Madonna revela data de lançamento e capa de "Confessions II", seu novo álbum Disco é sequência de "Confessions On A Dance Floor", lançado pela Rainha do Pop em 2005

É oficial! Madonna confirmou, nesta quarta-feira (15), o lançamento de “Confessions On A Dance Floor: Part II”. O mais novo álbum da cantora já tem data para chegar ao público.

Sequência de um dos discos mais aclamados da Rainha do Pop, a obra tem lançamento previsto para 3 de julho. O primeiro “Confessions” foi lançado em 2005 e trouxe uma sonoridade inspirada na disco music e no dance-pop.

“Confessions II” deve manter a pegada dançante de seu antecessor. Para a novidade, Madonna retomou a parceria com o produtor Stuart Price, que trabalhou com ela no primeiro disco.



A confirmação do novo álbum veio após a diva pop apagar todas as publicações de sua página no Instagram, gerando grande burburinho entre os fãs. Agora, a única imagem que aparece no feed é a capa do disco.

No site oficial da cantora, “Confessions II” já está em pré-venda. Estão disponíveis versões do álbum em mídias físicas, incluindo CD, LP e fita cassete.

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