A- A+

BBB 23 Madrasta? Domitila diz que "ama" pai de Bruna e conversa confusa vira piada na Festa do Líder Modelo pernambucana afirmou que tinha uma conexão espiritual com o pai da atriz, que entendeu errado o papo

Durante a Festa do Líder, na madrugada desta quinta-feira (2), Domitila Barros e Bruna Griphao buscaram resolver as desavenças dentro do “BBB 23”. A conversa um tanto inusitada entre as duas acabou virando piada entre os moradores da casa.

No meio do papo com Bruna, a pernambucana afirmou ser sensitiva e que teria sentido que o pai da atriz não havia gostado das coisas que ela falou sobre a “sister” durante o Jogo da Discórdia.

A Miss Alemanha continuou a conversa afirmando que amava o pai de Bruna no sentido espiritual e que conseguiu captar sua mensagem sensitiva. “Você sabe que sou bruxa, né?”, perguntou.



Bruna, que já estava alcoolizada, não conseguiu entender direito a fala da colega de confinamento. Para ela, a pernambucana estaria tentando dizer que viveu um caso amoroso com seu pai no passado.

Ainda sem compreender bem a história, a atriz compartilhou a conversa de forma distorcida. Mais tarde, no banheiro, ela contou sobre a situação para Aline Wirley e Sarah Aline.

“A Domitila virou para mim e falou que amava o meu pai, do nada. Eu falei: ‘Tô muito doida, entendi errado’. Fui perguntar de novo”, disse Bruna.

Depois, Paula, Bruno, Ricardo e Larissa também ouviram a história, que virou motivo de brincadeira entre eles. “ “A Domitila é madrasta da Bruna, não tem o que fazer”, riu Larissa.

Veja também

luto Gloria Maria tinha receita secreta para cuidar da pele