Madrugada do BBB 26 tem celebração de liderança inédita, choro e revelação de beijo
A madrugada desta segunda-feira, 13, no BBB 26 foi marcada por emoção e movimentações no jogo. Após a formação do Paredão, Jordana chorou ao celebrar sua primeira liderança e se comoveu ao entrar no quarto do líder.
A sister também avaliou os adversários, criticou estratégias de Juliano e comentou a dinâmica entre camarote, pipoca e veterana na berlinda. Para completar, surpreendeu ao revelar que trocou beijos secretos com Jonas Sulzbach durante festas na casa. Veja o resumo:
Jordana se emociona com liderança
Após a formação do Paredão, Jordana se emocionou no quarto Sonho de Voar por ter conquistado sua primeira liderança no reality. "Achei que eu nunca iria viver esse momento aqui dentro!"
Brothers comentam formação de Paredão
Na cozinha com Gabriela, Jordana diz que acha interessante o Paredão estar formado por um camarote, uma veterana e uma pipoca
Na varanda, Ana Paula e Juliano conversam sobre a formação do Paredão e o dançarino diz que o discurso de Jordana não faz sentido. "Eu acho esse bagulho de um Veterano, um Pipoca e um Camarote não faz sentido nenhum."
Jordana entra no quarto do líder
O quarto do líder foi liberado para Jordana e a sister chorou ao ver as fotos da família.
A líder brindou com Gabriela e comemorou sua trajetória no programa. "Olha onde a gente chegou! Um brinde a todos os meus colegas que estiveram comigo aqui."
Jordana analisa os adversários
Com Gabriela no quarto do líder, Jordana diz que não concorda com o jogo de Ana Paula, mas reconhece que a sister mereceu chegar longe no reality. Quanto a Juliano, a líder diz que o dançarino já tem uma vida externa de conquistas. "[Juliano] já tem um espaço na frente, Ana Paula já tem uma família estruturada. Você tá aqui pela sua mãe, pela sua irmã, é só você Você é a chefe da sua família", diz a advogada para Gabriela.
Jordana ainda comentou sobre a formação do Vip na casa e criticou Juliano por não ter diversificado o grupo durante suas lideranças. "Foi várias vezes pro Vip e não fez uma troca."
Jordana revela que beijou Jonas
Jordana brinca com Gabriela e insinua ter beijado Jonas no BBB 26. "A única coisa que a minha avó pediu foi para eu não ir para o edredom. Você acha que eu fui ou que eu não fui?", diz a líder "Com o Jonas? Foi", confirma Gabriela. Jordana conta que o beijo aconteceu em duas festas da casa. "O Brasil sabe. Ninguém sabia, a gente não contou para ninguém. Combinou de não contar."