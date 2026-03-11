Madrugada no BBB 26 após eliminação tem choro, estratégia e "Paredão dos sonhos"
Movimentações da casa se concentraram em desabafos, análises de jogo e projeções de novos conflitos
A madrugada desta quarta-feira, 11, no BBB 26 foi marcada por desabafos, análises de jogo e projeções de novos conflitos. Após a saída de Babu Santana, Ana Paula chorou ao conversar com Milena sobre fragilidade e admiração entre as duas.
Enquanto isso, Alberto, Jordana e Marciele avaliaram o impacto da eliminação para o grupo, e o líder chegou a montar um possível "Paredão dos sonhos". Veja o resumo:
Ana Paula chora em conversa com Milena
No quarto Sonho da Eternidade, Ana Paula conversa com Milena sobre demonstrar fragilidade em público. "A gente sabe o que os inimigos fazem com a gente, o que a vida faz com a gente."
Ao ver Ana Paula emocionada, Milena pergunta porque a sister sempre chora em seus Paredões. "Porque eu te amo", responde Ana Paula. "Ó ela falou que me ama, já é a segunda vez, no sofá foi a primeira. Você me ama mesmo, Ana Paula? Por quê?", rebate Milena. "Porque eu te admiro e eu te entendo. Porque como dizem, a gente é igual", completa a jornalista.
A jornalista ainda confessa que o pai tinha medo de deixar ela e a irmã "desamparadas". "Porque a gente já não tinha mãe, então a gente tem que aprender a ser forte."
Alberto, Jordana e Marciele analisam eliminação
Na área externa, Alberto, Jordana e Marciele conversam sobre a eliminação de Babu e Alberto diz que o resultado do Paredão foi prejudicial para o grupo. "É o que eu não queria que saísse, qualquer um dos outros dois pra mim já tava melhor", afirma o empresário. Jordana discorda.
O brother diz às aliadas que o grupo precisa escapar do Paredão. "A verdade é que tá engraçado, tá legal, eu acho. E aí não tem jeito, a gente tem que escapar do Paredão, só isso. Se for pro Paredão, a gente tem muita chance [de sair]."
Marciele diz que Babu "pegou pesado" em embates com Ana Paula. Jordana pergunta porque a jornalista não aproveitou a situação para "vestir a camisa de vítima". "Ela não é mulher disso, Jordana", responde a Cunhã.
Ana Paula consola Chaiany e cita amizade com Gabriela
Ao ver Chaiany com Gabriela no banheiro, Ana Paula consola a sister. "Olha a amizade que você conquistou, que conquista isso, um grudinho assim? Independentemente de lado, vocês sempre estiveram juntas. Isso diz muito."
Ana Paula aconselha Juliano sobre Breno
Na cozinha, Ana Paula pede a Juliano que não converse sobre jogo na frente de Breno. "Ele tava muito mais lá do que com a gente, e agora eu quero ver como é que vai ser. Voltar atrás depois do Paredão já tá começando a ficar feio pra ele", diz a sister.
Alberto Cowboy monta 'Paredão dos Sonhos'
No quarto do líder, Alberto pensa em novos cenários do Paredão. "Milena, Chai e Ana Paula: esse é o Paredão dos sonhos", diz o mineiro. "Acorda, Cowboy", ri Jonas.