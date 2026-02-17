Madrugada no 'BBB 26' tem atrito entre brothers e choro de arrependimento
Aliados se desentenderam durante a noite e Ana Paula Renault trocou farpas com Alberto Cowboy
A madrugada desta terça-feira, 17, foi marcada por tensão entre aliados e rivais no BBB 26. Maxiane comentou sobre Jonas e acabou chamando o brother de "egoísta". A fala não foi bem recebida, e Jonas demonstrou incômodo com a pernambucana.
Abalada com a reação do colega, Maxiane caiu no choro e afirmou estar arrependida do atrito.
Enquanto isso, em outro momento da madrugada, Ana Paula e Alberto Cowboy também trocaram farpas após uma discussão sobre o consumo de água na casa.
Jonas e Maxiane têm atrito
Em conversa na varanda, Maxiane opinou que Jonas era uma pessoa egoísta. "Você é egoísta, você é muito egoísta. Inclusive, eu quero muito aprender a ser assim, porque eu preciso. Você é egoísta, só pensa em você. Eu não menti: você perguntou, e eu estou falando", afirmou a pernambucana.
Jonas questionou se era em relação a provas e a sister negou. "Egoísta é uma pessoa que faz uma coisa e só fica para ela", defendeu Jonas. "Você só pensa em você", afirmou Maxiane.
Ao ver o brother chateado, Maxiane pediu desculpas.
Maxiane chora após atrito com Jonas
Após o desentendimento com Jonas, Maxiane lamentou o ocorrido. "Eu não gosto de magoar as pessoas, eu já magoei tanta gente. Agora eu já não vou dormir mais."
A pernambucana se emocionou ao lembrar do afastamento de Marcelo e Breno na casa. "Estou muito sentida com tudo isso, e aí falei sem pensar porque já estou passando por tanta coisa."
Alberto Cowboy, por sua vez, aconselhou Maxiane a falar com Jonas e indicou como ela deve pedir desculpas ao brother.
Ana Paula sugere affair entre Jonas e sisters
Na cozinha do Vip, Ana Paula sugeriu a Jordana "ficar" com Jonas A sister rebateu que o brother já fica com Maxiane. "Tem problema não, fica tudo entre amigos", diz Ana Paula.
Minutos depois, a veterana se divertiu ao contar o momento para seus aliados. "Eles gostaram da ideia."
Ainda falando sobre Jonas, Ana Paula comentou que percebeu um interesse de Marciele no brother.
Ana Paula e Alberto Cowboy trocam farpas no banheiro
No banheiro, Alberto Cowboy foi para o chuveiro e foi abordado por Ana Paula. A jornalista criticou o consumo de água e disse que o brother estava indo tomar banho pela quarta vez.
"Os meus quatro [banhos] não dão um seu. Quer fazer a minutagem?", questionou Cowboy.
No quarto com suas aliadas, a jornalista analisou a reação de Cowboy e disse que brother tentou culpá-las. "Ele tentou fugir querendo falar que tem que ter consciência. Que ele tem, e nós não".