Madrugada no BBB 26 tem confusão generalizada e famoso cogita desistir do reality
Após a dinâmica do Sincerão, os confinados trocaram acusações e insultos pela casa; Capetinha avaliou sua permanência na casa
Na madrugada desta terça-feira, 3, o gramado do BBB 26 foi palco de diversas brigas entre os brothers. Após a dinâmica do Sincerão, os confinados trocaram acusações e insultos pela casa.
Juliano Floss e Jonas Sulzbach estiveram no centro das discussões e o gaúcho recebeu orientações de Alberto Cowboy para não perder a postura nos embates. Mais tarde, Edilson desabafou com Babu e Juliano sobre sua imagem no jogo e avaliou sua permanência na casa. Veja o resumo:
Gabriela entra em embate com Maxiane, Marciele e Marcelo
Gabriela não gostou de ser chamada de "leva e traz" por Maxiane no Sincerão e foi acertar as contas com a pernambucana após a dinâmica.
A sister revelou que escutou Marciele falar mal de Samira com Maxiane e Jordana na piscina da casa. "Você falou: ‘A Samira não tem um argumento sem saber chorar’. Você não falou?", disse Gabriela.
Marciele perguntou a Gabriela o que mais ela ouviu da conversa e chamou a sister de mosca varejeira. "Planta e falsa", rebate Gabriela.
Marcelo também chegou no momento da discussão e "montou" um banquinho para Gabriela. "Senta no palco, você é uma plantinha que só fica zanzando", disse o brother ao reclamar das palmas de Gabriela.
Leandro e Edilson se desentendem
Após ser chamado de analfabeto por Edilson, Leandro lamentou a palavra usada pelo ex-jogador. "Analfabeto no jogo, no jogo você é", justificou Edilson.
Babu, Jonas e Juliano Floss brigam
Na varanda, Jonas tenta falar com Babu e é ignorado pelo brother Juliano Floss então intervém e é repreendido pelo gaúcho: "Estou falando com Babu, criança vai dormir", grita Jonas, levando Babu a perguntar se ele estava nervoso. "Tá nervoso por causa de quê, rapaz? Playboy", dispara o ator. Jonas se incomoda com o termo e a briga se intensifica.
"Vai defender seu filhinho! Pode vim os três", diz Jonas para Babu.
Jonas segue incomodado com o termo, e diz que 'playboy' é Babu: "Ele vive falando: ‘meu sítio, minha fazenda, meu terreno’. Playboy é ele". De longe, Babu grita que ralou pelas conquistas.
A briga continua entre Juliano e Jonas e o dançarino diz que o modelo "tem tanta testosterona que esqueceu de malhar o cérebro" "E você nunca vai ter, você tem o quê, progesterona?", rebate o gaúcho se referindo ao hormônio feminino.
Alberto Cowboy aconselha Jonas após confusão
Ainda com os ânimos aflorados, Jonas recebe conselhos de Cowboy sobre a postura durante as discussões. "Organiza as ideias. O que você tá falando não faz muito sentido", diz.
O brother segue orientando Jonas sobre os argumentos usados durante a discussão e dá exemplos de discursos para o modelo.
Jonas e Juliano retomam briga na cozinha
Minutos depois, Juliano e Jonas voltam a trocar farpas na cozinha da casa. O dançarino diz que pelo comportamento de Jonas na casa, sabe que tipo de pessoa ele é fora do reality. Jonas acusa Juliano de gritar com mulheres.
"Você tem 40 anos e não pega uma vassoura. A única coisa que você faz é limpar a piscina para fazer seu ‘vtzinho’ de sunga", dispara Juliano. "Eu não preciso provar nada para ninguém, não vou ser mais que ninguém se eu passar uma vassoura na cozinha", rebate Jonas.
Marcelo e Gabriela voltam a brigar
Na área externa, Marcelo chama Gabriela de "mosca morta" e manda a sister calar a boca. "Tá incomodado, tampa o ouvido", responde a sister.
Ana Paula Renault e Jonas têm atrito na varanda
Ainda repercutindo o Sincerão, Jonas ironiza o argumento usado por Ana Paula para se referir a ele na dinâmica. "Eu nem gastei tempo, eu já falei para ele tentar preencher com ácido hialurônico no cérebro", diz a jornalista.
Juliano volta a discutir com Jonas e é chamado de intrometido: "Você não tem o que fazer, você se intromete na discussão dos outros."
Ana Paula questiona Edilson sobre termos usados na casa
Na cozinha, Ana Paula questionou Edilson sobre ter sido chamada de louca por ele após a casa ir para o Tá com Nada. "Você pegou essa carapuça para você? Eu falei que não estava falando com você. Tinha um monte de gente aqui na sala", responde o brother
A discussão segue com a mineira dizendo que achava o ex-jogador mais corajoso em assumir suas falas. "Me chamou de louca de hospício, chamou o Boneco [Leandro] de analfabeto…", diz Ana Paula. O baiano responde: "Para quê você pegou essa carapuça? Eu não falei com você."
Edilson avalia permanência no jogo
Em conversa com Babu e Juliano Floss, Edilson avalia se vai conseguir ficar no programa com as dinâmicas do reality. "Eu não aguento, eu tenho uma história, uma vida bonita pra caramba. Eu não aguento essa situação de você ficar a mercê dos outros", desabafa.
Babu diz ao ex-jogador que o desafio de uma pessoa pública ao entrar no BBB 26 é não destruir tudo que construiu e ainda sair sem ganhar o prêmio.
Edilson continua o desabafo e diz que o BBB foge do que ele quer para a vida. "Dinheiro é maravilhoso, vai resolver vários problemas na minha vida, mas não é tudo. Esse valor aí [do prêmio] eu já tive dez vezes mais e eu tenho provas de que não é o dinheiro que te deixa mais feliz."
O baiano aproveita para declarar sua torcida a Babu e Juliano Floss em abraço com os brothers. "Eu vou te apoiar no que você quiser", diz Babu.
Brigido aposta em sua permanência na casa
No quarto com Gabriela, Brigido acredita que Leandro será eliminado no Paredão desta terça-feira, 3. "Apesar de que eu queria que Ana Paula saísse, eu sinto que é o Boneco [Leandro]."