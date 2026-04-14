Madrugada no BBB 26 tem discussões e confronto direto entre Jordana e Ana Paula após Sincerão
Brothers seguiram repercutindo a dinâmica com troca de farpas, desentendimentos e até espionagem pela Central do Líder
A madrugada desta terça-feira, 14, no BBB 26 foi tudo, menos tranquila. Após um Sincerão mais ameno, os brothers seguiram repercutindo a dinâmica com troca de farpas, desentendimentos e até espionagem pela Central do Líder.
Teve discussão entre Gabriela, Leandro e Milena, climão entre Gabriela e Jordana, críticas nos bastidores e um confronto direto entre Jordana e Ana Paula que elevou a tensão na casa. Veja o resumo:
Gabriela discute com Leandro e Milena
Após ser apontada por Milena como desleal a Leandro Boneco no Sincerão, Gabriela se defendeu das falas da sister e garantiu que não fez acordos com Boneco por terem dividido o Quarto Branco no começo do programa.
"Não é porque a gente veio do Quarto Branco que eu tinha que guardar a minha opinião. É que parece que eu fui desleal com vocês, sendo que eu não fiz nenhuma aliança com você."
Jordana e Gabriela reprovam atitude de Leandro em dinâmica
No quarto do líder, Jordana e Gabriela conversam sobre a atitude de Leandro durante a dinâmica e dizem que brother quis distorcer uma situação do início do jogo. "Ele falou que a gente não deu abertura. Ele chegou completamente fechado. Ele era a pessoa que menos tinha coração [no queridômetro]."
Gabriela se desentende com Jordana e deixa o quarto do líder
Ainda conversando sobre os desdobramentos da dinâmica, Jordana diz a Gabriela que ela não deveria ter parabenizado Milena durante o Sincerão, e a paulista reafirma que Milena "melhorou" no convívio com a casa.
A conversa continua com Jordana insistindo que não era o momento de tecer elogios aos adversários. "Estou no Paredão. É melhor eu descer porque você está me colocando uma pilha e eu já estou pilhada", responde Gabriela. "O ser humano quando não gosta de escutar a verdade... A verdade dói, incomoda, né? Infelizmente", rebate Jordana.
Jordana ouve conversa entre Ana Paula e Juliano
Jordana aciona a Central do Líder para escutar Ana Paula e Juliano na cozinha, mas os brothers estão falando sobre comida.
A líder comenta sozinha que Ana Paula fica nervosa porque ela desvendou o jogo da mineira.
Minutos depois, Jordana flagrou Ana Paula e Juliano criticando sua postura e a de aliados já eliminados do reality. Durante a conversa, Ana Paula afirmou que Jordana teria tentado insinuar que ela criou uma rivalidade feminina dentro do jogo, envolvendo também Maxiane e Marciele.
Jordana confronta Ana Paula
Após escutar a conversa, Jordana confronta Ana Paula e diz que a jornalista não entendeu sua justificativa, e que na verdade estava falando sobre outro momento do jogo.
"Você tentou colocar uma mulher contra a outra naquela situação do Jonas lá atrás", inicia Jordana. "Tá bom, não foi rivalidade, foi só para você beijar a boca dele", responde a jornalista, saindo da conversa.
"Quando você é pega numa contradição, você não quer falar. Você está procurando argumento, não quer falar", diz Jordana, seguindo Ana Paula até o quarto.
"Você vai continuar falando? Não me usa de palco, não", diz Ana Paula afirmando que não quer falar. Jordana continua: "Porque você é pega em uma contradição. Você quis rivalizar, sim. Quando eu te questionei sobre isso, você virou e falou 'mas é o jogo, né, gata?'. Ou seja, seu jogo é sujo."
Jordana aciona o despertador da casa
Após a discussão com Ana Paula, Jordana resolveu tomar um banho de piscina. Ao retornar do banho, a líder acionou a central para despertar os brothers e se divertiu com as imagens.