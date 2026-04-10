A- A+

Big Brother Brasil Madrugada no BBB 26 tem mira no Paredão, estratégia de contragolpe e até recado 'secreto' Juliano afirmou que o jogo de Marciele é morno, mas a sister voltou dos últimos três Paredões enquanto Gabriela só foi para um

A madrugada desta sexta-feira, 10, no BBB 26 foi marcada por articulações intensas para o próximo Paredão. Líder da semana, Juliano cogitou indicar Gabriela, enquanto aliados discutiram possíveis contragolpes e estratégias. Do outro lado, sisters analisaram cenários e tentaram alinhar votos.

Entre as tensões do jogo, também houve momentos mais leves como troca de chocolates e até uma comunicação criativa de Milena para evitar ser descoberta.

Juliano pensa em indicar Gabriela ao Paredão

Líder pela segunda vez consecutiva, Juliano levantou o nome de Gabriela como possível indicação ao Paredão. "Foi a que mais me votou, talvez, eu colocaria ela", disse o dançarino a Leandro Boneco.

Juliano afirmou que o jogo de Marciele é morno, mas a sister voltou dos últimos três Paredões enquanto Gabriela só foi para um. "Pensando nisso, como ela foi para um, talvez, colocar ela de novo."

Mais cedo na varanda, Milena comentou com os adversários a informação privilegiada que recebeu sobre o contragolpe. Na academia, os brothers comentaram que a sister não deveria ter contado.

Leandro diz que caso Juliano não indique Jordana, ele puxa a sister para o Paredão no contragolpe.

Marciele e Gabriela articulam formação do Paredão

Em conversa com Gabriela, Marciele analisa os cenários do Paredão e diz que o contragolpe será dela ou de Jordana. "Eu vou conversar com a Jordana para ela ver qual é a melhor estratégia "

A cunhã diz que está na hora de Jordana deixar os sentimentos em relação a Milena de lado e agir estrategicamente no jogo. "Mas nessa hora, é hora de engolir um pouco o lado do sentimento e partir para a estratégia, pensar estrategicamente."

Milena e Ana Paula apontam suas escolhas para o castigo do Monstro

No quarto do líder, Milena e Ana Paula pensam nas possibilidades de indicação ao castigo do Monstro caso consigam o colar do Anjo Milena diz que colocaria Jordana e Ana Paula lembra que Marciele nunca esteve no castigo.

Juliano e Ana Paula pediram que Milena observasse as sisters para decidirem se valeria a pena usar a Central do Líder e escutar conversas. Na hora de repassar o que viu, a recreadora mandou sinais para câmera e divertiu os brothers.

Marciele e Gabriela recebem chocolates e pulam de alegria

Milena entrega vários bombons de chocolate para Marciele e Gabriela que reagem com pulos de alegria. "Eu só não vou te abraçar porque você não gosta", afirma Marciele. "Eu gosto [de abraços], mas não de vocês", responde Milena.

Depois, foi a vez de Leandro Boneco presentear as sisters com uma barra de chocolate. As duas comemoram e abraçaram o brother

Juliano diz que adversárias estão simpáticas

Em conversa com Ana Paula, Juliano diz que Marciele, Jordana e Gabriela estão "sorrindo muito" para ele. "Ninguém quer ir pro Paredão faltando uma semana e meia, eu entendo."



Veja também