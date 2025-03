A- A+

BBB 25 Madrugada pós-eliminação de Thamiris no BBB 25 tem Gracyanne no alvo dos brothers Aline e Vinícius comemoraram a permanência na casa e cumprem promessa

A madrugada desta quarta-feira, 12, após a eliminação de Thamiris no BBB 25 foi de planejamento entre os brothers. Última integrante do Quarto Nordeste, Gracyanne Barbosa chorou sozinha após a saída da sua aliada. Do outro lado, o grupo do Quarto Anos 50 se reuniu para articular como será a formação de um novo Paredão e mirar no Quarto Fantástico. No entanto, Guilherme chamou a atenção para possíveis votos em Gracyanne.

Veja o resumo da madrugada no 'BBB 25':

Aline e Vinícius comemoram retorno do Paredão

Após a eliminação de Thamiris, Aline e Vinícius comemoraram a permanência na casa. Vitória Strada abraçou os brothers e divertiu Aline dizendo que a sister precisa fazer pequenos ajustes.

Gracyanne chora no Quarto Nordeste

Triste com a saída de Thamiris, Gracyanne foi chorar sozinha no Quarto Nordeste. A musa fitness é a última integrante do quarto

Brothers cumprem promessa

Aline e Vinícius engoliram ovos crus após permanecerem na casa. Os amigos foram observados pelos brothers, que ficaram impressionados com a atitude. Vitória lembrou que era isso, ou passar o dia chamando os participantes de "papai e mamãe".

Sisters analisam discurso de Tadeu Schmidt

No gramado, Eva refletiu sobre o discurso do apresentador Tadeu Schmidt. A dançarina interpretou que as pessoas que enfrentam os conflitos não estão sempre certas, assim como as que fogem. "Nenhum dos dois lados vai se dar bem, tudo depende da dose, eu acho", disse. No Quarto Fantástico, Renata também deu sua impressão sobre o discurso do apresentador. A professora de dança acredita que, apesar dos erros de Thamiris e Aline, a baiana foi mais corajosa.

Brothers especulam nova formação de Paredão

Aline, Vitória, Vinícius, Delma e Guilherme conversam sobre a formação de dois grupos na casa. Os brothers especularam como será o próximo Paredão do reality e Aline ressalta que cada um pode votar em quem quiser. Guilherme analisa o jogo caso o grupo do Quarto Anos 50 ganhe a liderança. Vitória diz que não tem problema em votar em qualquer pessoa do Quarto Fantástico se precisar combinar votos para o Paredão. Guilherme citou Gracyanne e afirmou que já deixou claro para a sister que ela estava em seu alvo de votação. Durante o papo, Vitória lembrou de uma conversa que teve com Diego Hypolito sobre Gracyanne. A sister disse que alertou o brother de maneira sutil sobre sua impressão de que a musa o defende na casa.

Vilma é assunto no Quarto Anos 50

Antes de dormir, Guilherme voltou a aconselhar Delma sobre sua relação conturbada com Vilma. O pernambucano pediu à sogra para esquecer os conflitos com a estudante de nutrição e pensar em outra pessoa para mirar.

Delma disse que Vilma fica revoltada toda vez que vai para o Paredão. Aline lembrou do Sincerão e como foi a reação de Vilma ao ser chamada por Delma na dinâmica. "Ela estava incrédula", exclamou a sister.

Veja também