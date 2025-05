A- A+

Cultura+ Madruguinha do Brasil, do 'The Noite', morre aos 62 anos Humorista era presença constante na programa

O humorista Jailson da Silva, mais conhecido por suas aparições no quadro Roda Solta do programa The Noite, do SBT, como Madruguinha do Brasil, morreu neste sábado, 10. A informação foi divulgada em nota pela emissora.

"O SBT lamenta profundamente o falecimento, na madrugada de hoje, do humorista Jailson da Silva, mais conhecido como Madruguinha do Brasil, colaborador frequente do quadro Roda Solta, no programa The Noite com Danilo Gentili."

O canal também informa que na próxima edição do programa, na segunda-feira, 12, será feita uma homenagem ao humorista.

Leo Lins, que fez parte do The Noite por anos, comentou a postagem: "Muitas risadas compartilhadas. O Fuboca [como era conhecido] vai fazer falta". Confuso Sobrinho, outro integrante do Roda Solta, disse: "Obrigado, Fuboca. Até mais, ok".



Danilo Gentili republicou, ainda, trechos de momentos do artista durante entrevista ao programa, em 2022. Neles, o humorista revela que nunca assistiu a um episódio completo de Chaves e também tenta imitar frases famosas de Seu Madruga.

