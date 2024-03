A- A+

GRAVIDEZ Mãe aos 51, Cameron Diaz se sentiu 'muito sortuda' com segundo filho, diz revista Atriz deu luz a Cardinal Madden, fruto de sua união com o guitarrista Benji Madden

A atriz Cameron Diaz está se sentindo "muito sortuda" e ficou "muito emocionada" com o nascimento de seu segundo filho. A informação foi passada por uma fonte à revista People. Diaz deu luz a Cardinal Madden, fruto de sua união com Benji Madden, aos 51 anos.

"Eles sempre esperaram um segundo filho, porque adoram ser pais. Durante anos, Cameron quis ser mãe. Ela fica muito emocionada quando fala sobre a longa jornada até a maternidade. Ela se sente muito sortuda por agora ter dois filhos" disse a fonte à revista.

Neste sábado (23), a atriz avisou por meio de um post no Instagram que Cardinal havia nascido. Ela aproveitou para informar aos curiosos de plantão que, por ora, não vai divulgar fotos do bebê por questões de segurança. "Estamos abençoados e entusiasmados por anunciar o nascimento do nosso Filho, Cardeal Madden. Ele é incrível e estamos todos tão felizes por ele estar aqui! Para a segurança e privacidade das crianças não vamos publicar nenhuma foto, mas ele é muito fofo".

A atriz e o guitarrista da banda Good Charlotte já eram pais de Raddit, que nasceu em dezembro de 2019. Diaz e Madden se conheceram em 2014, quando ele foi a um churrasco na casa dela por meio de amigos em comum. Antes disso, Cameron Diaz já havia namorado famosos como Justin Timberlake, P. Diddy e o jogador de beisebol Alex Rodriguez.

Veja também

