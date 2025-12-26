Morre, aos 98 anos, Mãe Carmen, do Terreiro do Gantois e filha de Mãe Menininha

A- A+

Morreu, nesta sexta-feira (26), Mãe Carmen, Ialorixá do Terreiro do Gantois e filha mais nova de Mãe Menininha. Ela tinha 98 anos e estava internada em hospital de Salvador, em decorrência de uma gripe.



Referência do Candomblé, na Bahia e no Brasil, Mãe Carmen estava à frente do Gantois há 23 anos. Desde a infância, foi preparada para a vida espiritual, dando continuidade ao trabalho de Maria Escolástica da Conceição Nazaré, a Mãe Menininha, que se foi em 1986.

Em nota no Instagram, o Terreiro do Gantois, do qual fazia parte, lamentou a passagem da Ialorixá, "mulher de axé, guardiã da ancestralidade e herdeira de uma linhagem que pavimentou a história do Candomblé na Bahia e no Brasil".









Os escritos trazem, ainda, que Mãe Carmen "foi farol, caminho e fortaleza. Sua palavra ensinava, seu silêncio acolhia e seu fazer cotidiano era atravessado pela entrega, pelo respeiro aos Orixás e pelo compromisso com a vida coletiva".



O velório da religiosa acontece nesta sexta, no Terreiro de Gountois, e o enterro está marcado para este sábado (27), em Salvador.







Iniciada por Mãe Menininha

Filha de Mãe Menininha, Mãe Carmen foi iniciada por ela para cumprir as tradições de sua família consaguínea.



A iniciação aconteceu desde cedo, e Carmen passou a ser a Ìyálorisa do Ìlé Ìyá Omi Àse Ìyámasé, tornando-se a Mãe Carmen de Òsàgyían e mantendo vivo o legado de Mãe Menininha.



Mãe Carmen deixa duas filhas, três netos e quatro bisnetos.



Famosos lamentam

Maria Bethânia lamentou a morte de Mãe Carmen. A cantora postou foto da Ialorixá com a legenda "Profunda reverência".



Já a apresentadora Astrid Fontenelle rendeu gratidão a ela, em fotos suas e do filho Gabriel tiradas ao lado da religiosa.



Em uma das imagens ela está junto à Mãe Carmen, cuja legenda menciona o colo da Ialorixá, onde tantas vezes Astrid afirma ter ido buscar paz.



Regina Casé também prestou homenagem, com imagens suas e da família e com legenda que, dentre outras palavras, diz: "Me despeço com tristeza, mas carregada dessas lembranças lindas que guardarei para sempre!".

