CELEBRIDADES Mãe da atriz Larissa Manoela teria vendido mansão por R$ 5,2 milhões sem filha saber Com oito quartos, piscina coberta e cinema particular, propriedade fica a pouco mais de dez quilômetros dos parques da Disney

US$ 1,1 milhão — ou cerca de R$ 5,2 milhões, na cotação atual. Foi por este preço que a mãe da atriz Larissa Manoela teria vendido uma das mansões da artista em Orlando, nos Estados Unidos.



Segundo o jornalista Leo Dias, Silvana Taques negociou a casa, no condomínio de luxo ChampionsGate, no ano passado, sem a filha saber. A artista ainda não se manifestou sobre o caso.

A venda da mansão, de acordo com o jornalista, é um dos motivos do racha na família. Larissa Manoela e a mãe cortaram relações no início deste ano, depois de a atriz anunciar que passaria a administrar a própria carreira.



Até então, a artista, de 22 anos, tinha a carreira agenciada pela mãe. Na época, o pai da artista publicou uma mensagem de ingratidão — vista pelo público como uma indireta.

Este mês, Larissa Manoela afirmou em entrevista que tinha "uma nova família", mas classificou como "delicado" falar da situação com os pais.



A mansão fica em meio a ruas largas e belas casas, cercadas por gramados e árvores. O condomínio de luxo ChampionsGate se situa pouco mais de dez quilômetros dos parques da Disney, em Orlando. A atriz comprou a propriedade em 2016, ao custo de R$ 2,7 milhões, de acordo com notícias da época.

Com oito quartos, banheiros e chuveiros com cromoterapia e um cinema particular, a mansão foi decorada com homenagens à carreira da atriz, com espaços voltados para a música e para as novelas das quais participou. Corredores, portas e quadros na parede destacavam fotos de Larissa Manoela. Além disso, a propriedade contava com salão de jogos e uma piscina coberta.

