Mãe de Alane manda recado para Yasmin após modelo falar que quer bater na bailarina: "Experimenta"

A mãe de Alane Dias se manifestou após a bailarina ser alvo de ofensas e ameaças feitas por Yasmin Brunet no BBB 24. Nas redes sociais, nesta terça-feira (12), Aline Dias comentou no vídeo que mostra o que a modelo disse sobre sua filha.

Durante uma dinâmica realizada entre os brothers, Yasmin demonstrou irritação com Alane. “Tô no meu limite de esfregar a cara dela no chão e pisar na cara dela”, compartilhou a modelo com outros participantes.

A declaração não agradou a mãe de Alane, que mandou um recado para Yasmin no comentário de uma publicação nas redes sociais, marcando o perfil da sister. “Pois experimentaaaaaa, que vais me conhecer pessoalmente em 2 tempos!!!!!!!!!!!!!”, escreveu.

Aline ainda compartilhou em sua própria página no Instagram o vídeo com a fala de Yasmin. Mais uma vez, a mãe de Alane avisou: “Presta atenção! Experimenta”.



