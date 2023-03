A- A+

Anitta 30 anos Mãe de Anitta recorda gravidez em post no aniversário de 30 anos da cantora "Toda preocupação sumiu da minha cabeça de tanta alegria que fiquei", afirmou Miriam Macedo sobre o momento em que soube que estava grávida de uma menina

Anitta completa 30 anos de vida nesta quinta-feira (30) e, diante da data, a mãe dela fez uma postagem no Instagram para parabenizá-la, enquanto ao mesmo tempo se recordou da época em que soube que estava grávida da cantora. Miriam Macedo lembrou que ficou "apavorada" ao ver que esperava um bebê e relatou que passava por uma situação difícil na ocasião. No entanto, ela contou que as preocupações escaparam de sua mente assim que passou pela ultrassonografia.

"Fiquei sabendo que estava grávida de uma menina, nesse momento toda preocupação sumiu da minha cabeça de tanta alegria que fiquei! Passei por tudo sem me abalar porque todos os dias você me mostrava como era fácil viver, só vê o lado bom das coisas!", declarou Miriam.

A mãe de Anitta não poupou elogios à filha, dizendo que ela "sempre foi e é a alegria da casa".

"Obrigada a Deus por ter você como filha! Te amo e aproveita o seu terceiro dia de aniversário "o dia real " Seja feliz!", afirmou.

Na mesma postagem, Miriam desejou ainda um feliz aniversário para Anitta, com muita saúde, proteção e bênçãos de Deus. Ela também postou duas fotos da filha, uma atual e uma de quando ela era criança.

"Nem acredito que já se passaram 30 anos!", exclamou. Nos comentários, Anitta agradeceu a mensagem dizendo: "te amo muito, mãe".

A própria Anitta fez uma postagem em seu perfil da rede social para marcar a data. Ela também divulgou fotos de quando era criança, deixando por último uma imagem de si mesma adulta. Além disso, por ter carreira internacional, a cantora também postou a mesma mensagem em inglês.

"30 de março de 1993 eu nasci. Se alguém me dissesse 10 anos atrás o que eu estava prestes a fazer da minha vida até completar 30 anos, eu nunca acreditaria que isso fosse humanamente possível. Mas não essa garotinha nessas fotos. Quando eu tinha essa idade eu dizia todos os dias para minha família: 'eu vou fazer história'", afirmou Anitta.

"Só agora, fazendo 30 anos, consigo ver exatamente o que essa garotinha podia ver. Eu posso fazer QUALQUER COISA que eu quiser. Eu tenho o poder de fazer acontecer tudo o que eu quero da minha vida. E quero agradecer a mim mesma por ser tão forte, positiva e criativa para passar pela grande quantidade de desafios pesados que a vida colocou na minha frente. Eu sou f*, eu me amo. Parabéns pra mim", completou.

