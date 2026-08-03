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pausa Mãe de Ariana Grande apoia decisão de pausa na carreira e diz que a cantora está magnífica Joan Grande elogiou a filha nas redes sociais após anúncio de afastamento temporário dos holofotes em meio ao intenso escrutínio sobre sua aparência

A mãe da cantora Ariana Grande, Joan Grande, manifestou apoio público à decisão da artista de fazer uma pausa na carreira após o fim da turnê Endless Sunshine.

Em um comentário publicado no Instagram da filha, ela elogiou o novo videoclipe da música "Petal" e afirmou que Ariana está "magnífica".

— Você está magnífica... e este vídeo está incrível!! Eu amo ele e amo você ainda mais!!! — escreveu Joan Grande na publicação.

A mensagem foi publicada depois que Ariana compartilhou uma sequência de fotos dos bastidores das gravações do clipe de "Petal", faixa que dá nome ao álbum lançado na última sexta-feira (31).

Na legenda, a cantora escreveu apenas um trecho da música: "petal in the pavement".

As imagens mostram diferentes figurinos usados nas filmagens, incluindo um vestido com estampa de vaca, um visual com top preto de ombros à mostra e outro com roupas manchadas de sangue, todas parte da estética do novo videoclipe.

A demonstração de carinho da mãe acontece logo após a equipe de Ariana confirmar que a artista pretende se afastar temporariamente dos holofotes quando encerrar a turnê, prevista para terminar no próximo mês.

Segundo um representante da cantora, a decisão foi motivada pelo "escrutínio público incessante" ao qual ela vem sendo submetida, especialmente após comentários nas redes sociais sobre sua aparência física e a perda de peso observada por fãs.

— Ela está ansiosa para concluir a turnê com saúde e felicidade e, depois disso, fazer uma pausa mais do que merecida do trabalho e das aparições públicas, que têm gerado um escrutínio público constante e interminável — afirmou o porta-voz.

Ainda de acordo com a equipe, Ariana aproveitou intensamente a experiência da turnê e mantém uma forte ligação com seus fãs.

A revista People também informou que a cantora deixou o elenco do revival do musical "Sunday in the Park with George", que seria apresentado no West End, em Londres, ao lado de Jonathan Bailey. A produção confirmou a saída e declarou apoio à decisão da artista.

Embora Ariana ainda não tenha comentado diretamente as críticas recentes sobre sua aparência, ela já abordou o tema anteriormente.

Em uma entrevista concedida em 2024, classificou os comentários sobre seu corpo como "realmente perigosos" e afirmou que é "difícil se proteger desse barulho".

No ano passado, ela voltou a compartilhar esse depoimento nas redes sociais como um "lembrete carinhoso para todos".

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