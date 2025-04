Mãe de Beyoncé lança livro e fala sobre filhas, traição e diagnóstico de câncer de mama

A- A+

Há pouco mais de uma década, viajando entre Nova York e Houston, Tina Knowles começou a improvisar, registrando histórias de infância em notas de voz em seu celular.

Na época, com 59 anos, Knowles ainda estava ocupada cuidando das filhas Beyoncé e Solange Knowles, que conquistaram o mundo, e havia acabado de se divorciar do marido, com quem foi casada por 31 anos.

E, sim, ela também considera Kelly Rowland e uma sobrinha, Angie Beyincé, como suas filhas.

"Comecei a pensar na mortalidade e em “não vou ficar aqui para sempre”" disse ela.

"Eu me sentia velha. Me sentia triste"

Ela queria deixar um legado para seus filhos e netos.

No início deste mês, sentada na grande sala de sua casa no topo de Hollywood Hill, um espaço ensolarado repleto de obras de arte, Knowles falava sobre esse baixo astral enquanto irradiava uma sensualidade descontraída, um glamour despreocupado distante da era sombria que deu origem ao projeto do seu livro de memórias, “Matriarca — A autobiografia” (lançado no Brasil pela Globo Livros).

"Minhas filhas me amam"

A obra traz a vida de Knowles para o centro das atenções, com o drama de sua criação no Sul segregado e a jornada de desenvolvimento pessoal de uma mãe trabalhadora obrigada a defender seus filhos, mas não a si mesma.

Ela revela pela primeira vez que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio 1A em 2024.

(Após a cirurgia e o tratamento, está livre do câncer — e ousando se vestir com “tecido transparente” após passar por uma redução. “Esse foi o lado bom.”)

"Minhas filhas me amam, me admiram e tudo mais, mas acho que agora me entendem mais profundamente, e por que fiz algumas das coisas que fiz" disse ela.

"Depois que lerem este livro, entenderão muito mais"

Knowles, de 71 anos, é uma espécie de “mãe da internet”, filmando regularmente “piadas sem graça” e, às vezes, compartilhando histórias de infância e insights de turnês.

Quando o livro foi anunciado, Beyoncé demonstrou seu apoio nas redes sociais: “Fico feliz que você compartilhe algumas das histórias que a moldaram em quem você é. Conhecer você é amar você.”

O clã de Knowles é notoriamente reservado, e a família estrelada, incluindo o genro Jay-Z, explora dores e triunfos pessoais em sua própria arte produzida de forma deliberada — e raramente em outros lugares.

Knowles conta que, quando foi convidada para escrever um livro de memórias, ela inicialmente hesitou:

"Vão querer ouvir sobre meus filhos; não vão querer ouvir sobre mim. Era isso que eu dizia a mim mesma: 'Ninguém quer ouvir a minha história'"

Ela se mexeu, imaginando que poderia compilar os trechos inócuos dos bastidores que fizeram sucesso nas redes sociais.

Algumas dessas histórias estão em “Matriarca”. Mas, em vez de histórias de bastidores improvisadas, o livro vai à raiz do motivo pelo qual Knowles acabou gastando toda a sua energia criativa na carreira das filhas sem guardar esse glamour para si mesma.

E por que ela permaneceu em um casamento que, segundo ela, foi desafiado pela infidelidade desde o início. O livro também marca a primeira vez que ela reconhece publicamente essa tensão.

(Mathew Knowles se recusou a comentar sobre isso, mas chamou a dupla de “uma grande equipe!” em termos de negócios, em uma declaração, e confirmou que havia recebido as partes do livro que o mencionam antes da publicação.)

"A minha história"

As filhas famosas de Knowles só aparecem no Capítulo 15, e sua feroz proteção a elas molda muito do que está dentro — e fora — do livro.

Mas, apesar do apetite insaciável do público por qualquer informação sobre seus filhos, “Matriarca” é decididamente um livro sobre Tina Knowles.

"Ainda tenho um certo medo de publicar" disse ela, acrescentando que enviou aos filhos e ex-namorados os trechos que os mencionam nominalmente.

"E então cheguei à conclusão de que esta é a minha história"

Nascida a caçula dos sete filhos de Agnes Buyince e registrada como Celestine Ann Beyince, hoje Tina Knowles, ela ganhou o apelido de “Badass Teenie B” dos irmãos por sua teimosia e lábia.

Cada bebê recém-chegado tinha o sobrenome digitado em sua certidão de nascimento em variações que incluíam Beyince, Buyince e Beyoncé.

Sua mãe chegou a ouvir “Fique feliz por receber uma certidão de nascimento”, pois muitas pessoas negras em Galveston, Texas, nem sempre conseguiam o documento.

Agnes, escreve Knowles, relatou que sua bisavó e sua avó lutaram para impedir que seus filhos fossem vendidos ou separados na escravidão.

Matriarcas, ela diz, “são recheadas do amor mais duradouro e feroz”.

