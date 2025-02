Mãe de Bianca Censori, mulher de Kanye West, pede privacidade após Grammy: "Somos pessoas normais"

A- A+

A mãe de Bianca Censori, mulher de Kanye West, se pronunciou pela primeira vez desde que a filha apareceu nua no Grammy, no último domingo, ao lado do cantor.

A arquiteta australiana não saiu das manchetes desde a noite do prêmio, quando tirou o casaco de pele para os fotógrafos e mostrou estar vestindo uma peça com um tecido de meia-calça transparente, algo comum em seu guarda-roupa.

"Somos apenas pessoas normais, vivendo nossas próprias vidas da maneira mais privada possível", disse Alexandra Censori ao jornal "Daily Mail Australia". "Não tenho nada a dizer sobre Bianca, obrigada."

A mãe de Bianca foi abordada perto de casa, em Melbourne. Segundo a publicação, ela carregava uma bolsa Birkin, da Hermés, avaliada em mais de US$ 17 mil (quase R$ 100 mil).

A mãe de Bianca pode até preferir não comentar o comportamento da filha — e do genro, que segundo um especialista de leitura labial citado em veículos de imprensa internacional, disse para Bianca no tapete vermelho: "faça uma cena" —, mas Kanye West, claro, veio a público falar sobre o acontecido.

Na terça-feira (4), ele usou as redes sociais da marca de roupas Ye para enaltecer o fato de a companheira ter ganhado fama com o caso ao aparecer praticamente nua diante das câmeras.

"Ela é a pessoa mais buscada no Google no planeta inteiro vestindo uma roupa da marca YZY", escreveu ele, em publicação nos Stories do Instagram, exaltando a grife que é criação dele.

Em posts que o rapper vem publicando e apagando (e publicando e apagando constantemente), Kanye West comprovou a colocação com prints do Google Trends, que mede as métricas de cada termo pesquisado no buscador da internet.

Os números disponibilizados indicam que o termo "Bianca Censori outfit" (algo como "traje de Bianca Censori", em tradução livre) recebeu mais de cinco milhões de buscas ao redor do mundo, superando até mesmo pesquisas por "vencedores do Grammy".

Depois de explorar a nudez de Bianca, o artista lançou um comercial na TV, veiculado em diferentes emissoras nos Estados Unidos, incentivando os fãs a visitarem o site da Yeezy, marca de roupas que acaba de ser relançada por ele.

Veja também