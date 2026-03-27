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Los Angeles Mãe de Bruce Willis se aposenta aos 90 anos após duas décadas como voluntária da polícia nos EUA Marlene Willis atuou por 22 anos revisando relatórios do LAPD e foi considerada "ícone" pelos agentes

Aos 90 anos, Marlene Willis, mãe do ator Bruce Willis, encerrou sua trajetória como voluntária no Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD), após mais de duas décadas de serviço. Reconhecida internamente como uma figura essencial, ela ficou conhecida entre os agentes como “Mrs. Willis”.

Marlene atuou por 22 anos na delegacia de West Los Angeles, onde trabalhava às terças, quartas e quintas-feiras revisando relatórios policiais, corrigindo gramática e fazendo observações nos documentos produzidos pelos oficiais. A rotina incluía presença regular durante a semana, sempre de forma voluntária e sem vínculo formal com a corporação.

A dedicação rendeu reconhecimento dentro da instituição. Segundo autoridades do LAPD, ela chegou a receber o prêmio de Voluntária do Ano e foi descrita como uma peça fundamental para o funcionamento do ambiente de trabalho.

— Ela representa o melhor das pessoas que acreditam no nosso trabalho — afirmou o ex-chefe da polícia, Michael Moore à NBC Los Angeles.

Além das atividades administrativas, colegas destacavam o impacto pessoal de sua presença no dia a dia da delegacia. Oficiais relataram que sua convivência ajudava a elevar o moral da equipe, especialmente em momentos difíceis, consolidando sua reputação como uma figura querida no local.

Apesar de ser mãe de um dos maiores astros de Hollywood, Marlene mantinha discrição sobre a vida familiar no ambiente de trabalho. Segundo o agente, raramente mencionava o filho, preferindo ser reconhecida pelo próprio trabalho e dedicação. O ator Bruce Willis, de 71 anos, está afastado da carreira desde 2022, após ser diagnosticado com demência frontotemporal, condição que afeta a comunicação e o comportamento.

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