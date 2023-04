A- A+

EX-BBB Mãe de Cara de Sapato posta frase: "Meu sucesso é poder ver meus filhos vencendo na vida" Inquérito que investigava o lutador pelo crime de importunação sexual foi concluído pela Polícia Civil do Rio de Janeiro

A mãe do Cara de Sapato postou duas mensagens em uma rede social, na manhã desta sexta-feira, após o indiciamento do filho por importunação sexual dentro do BBB. "Meu sucesso é poder ver meus filhos crescendo na vida", compartilhou Wilma Monteiro para os seus quase 60 mil seguidores.

"Meu ídolo é Deus. Minha riqueza são meus filhos. Meu sucesso é poder vê-los vencendo na vida. Ostentar é ter minha família unida e com saúde", diz a mensagem.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu, nesta quinta-feira, o inquérito que investigava o cantor Guilherme Aparecido Dantas Pinho, o MC Guimê, e o lutador Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, conhecido como Cara de Sapato, pelo crime de importunação sexual, que aconteceu dentro da casa do 'Big Brother Brasil'. Segundo o g1, a dupla foi indiciada pelo crime e, o inquérito, enviado para o Ministério Público.



Ambos teriam abusado da mexicana Dania Mendez durante a Festa do Líder, dentro da casa do 'BBB' em Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade, onde os três ficaram confinados. Depois deste episódio, os dois foram eliminados do programa.

