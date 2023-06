Mãe de Daniella Perez, Gloria Perez comenta caso Jeff Machado: "Álibi dos acusados já nasceu fumaça"

A- A+

Gloria Perez usou as redes sociais para comentar o caso do ator Jeff Machado, encontrado morto, pela polícia, dentro de um baú enterrado nos fundos de uma casa em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A dramaturga é mãe de Daniella Perez, vítima de um assassinato que também mobilizou a sociedade, mais de vinte anos atrás. Em dezembro de 1992, a jovem atriz foi morta a facadas pelo colega de novela Guilherme de Pádua e pela mulher dele, Paula Thomaz, num matagal também da Zona Oeste da capital fluminense.

"Começou o festival de versões. O álibi dos acusados já nasceu fumaça. Logo a parceria se desfaz e vão estar se acusando mutuamente", escreveu Gloria, no Instagram, com uma foto de Jeff Machado.

Após o caso da filha, mesmo enlutada, Gloria Perez não se deixou paralisar pela dor. Durante o processo, a roteirista liderou uma grande mobilização para mudar a legislação penal. A mãe de Daniella reuniu 1,3 milhão de assinaturas em um abaixo-assinado que aprovou a primeira emenda popular da história do Brasil, tornando, assim, o homicídio qualificado como crime hediondo.

Nesta sexta-feira (2), agentes fazem uma operação para prender Bruno de Souza Rodrigues, de 37 anos, e Jeander Vinícius da Silva Braga, de 29, pelo assassinato do ator. Em depoimento obtido com exclusividade pelo Globo, Bruno contou que o crime aconteceu no dia 23 de janeiro, quando ele, Jeander Vinícius da Silva Braga e um homem chamado Marcelo — o qual a polícia afirma ser um personagem fictício — estiveram na casa do ator. Bruno disse que, quando terminou as filmagens, desceu para outro cômodo da casa de Jeff e deixou o ator com os dois homens no quarto. Depois, teria ouvido de Jeander que Marcelo havia dado um mata-leão no ator.

Para os investigadores, Bruno é o autor do assassinato. Ele teria asfixiado a vítima com um fio de metal. A polícia acredita que Jeander Vinícius cavou o buraco onde o baú, com o corpo foi concretado.

Veja também

