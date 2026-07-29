A- A+

Famosos Mãe de Davi Brito descobre casamento do filho pelas redes sociais e posta vídeo chorando Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, Elisângela apareceu bastante emocionada e não conteve as lágrimas ao falar sobre a situação

O casamento civil de Davi Brito com a influenciadora Emily Araújo, anunciado na terça-feira, 28, ganhou grande repercussão nas redes sociais por um motivo inesperado. Pouco depois de o casal compartilhar registros da cerimônia realizada em um cartório de Salvador (BA), a mãe do campeão do BBB 24, Elisângela Brito, revelou que descobriu a novidade ao mesmo tempo que o público: por meio da internet.

Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, Elisângela apareceu bastante emocionada e não conteve as lágrimas ao falar sobre a situação. Segundo ela, não recebeu qualquer aviso do filho antes da publicação e ficou profundamente abalada ao perceber que não participou desse momento importante da vida dele.

Durante a live, Elisângela afirmou que a decisão do filho a machucou e disse ainda não entender por que foi deixada de fora do evento.

"Eu não estou acreditando nisso. Eu conheço a Emily, vai fazer quatro meses", declarou, antes de completar: "Davi é o meu filho .. ele machucou, ele pisou."

A mãe do ex-BBB também reforçou que não sabia da cerimônia e que foi surpreendida da mesma forma que os seguidores do influenciador.

"Não sei o que houve para ele não me dizer. Estou igual a vocês, sabendo pelas redes sociais. Não posso mentir e dizer que eu sabia", afirmou.

Após a repercussão do vídeo, Elisângela utilizou os Stories do Instagram para parabenizar o casal. Na publicação, ela fez elogios à nora, Emily Araújo, e afirmou que a considera "como uma filha", além de descrevê-la como uma jovem trabalhadora.

Casal anunciou união nas redes

O casamento foi anunciado em uma publicação conjunta de Davi Brito e Emily Araújo no Instagram. Os dois compartilharam fotos da cerimônia no cartório e celebraram o início da nova etapa da relação.

"Hoje demos o primeiro passo oficial da nossa história. Assinamos no cartório, diante da lei, mas principalmente diante da certeza de que escolhemos caminhar lado a lado", escreveram.

Na mesma mensagem, o casal revelou que pretende realizar uma celebração de casamento futuramente, reunindo familiares, amigos e pessoas próximas.

Quem é Emily Araújo

Natural de Jequié, no interior da Bahia, Emily Araújo atua como influenciadora digital e reúne mais de 60 mil seguidores no Instagram. Nas redes sociais, produz conteúdos voltados para maquiagem, procedimentos estéticos, moda e rotina pessoal.

O relacionamento com Davi Brito foi assumido publicamente há pouco mais de um mês, embora, segundo Elisângela, os dois já estivessem juntos havia cerca de quatro meses antes da oficialização.

Davi ainda não comentou o caso

Até o momento da publicação desta matéria, Davi Brito não havia se pronunciou sobre o desabafo da mãe nem explicou por que ela não foi comunicada previamente sobre o casamento civil.

Enquanto isso, o episódio segue repercutindo nas redes sociais e dividindo opiniões entre os internautas. Parte do público demonstrou solidariedade a Elisângela, lamentando que ela tenha descoberto a união pela internet, enquanto outros defenderam o direito do casal de decidir como e com quem compartilhar esse momento da vida pessoal.

Veja também