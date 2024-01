Mãe de Davi, do BBB 24, desabafa nas redes sociais sobre a situação do filho no reality; confira

A- A+

BBB 24

Davi é alvo constante de comentários na casa do BBB 24. Durante a madrugada desta sexta (26), participantes se reuniram para falar do motorista de aplicativo novamente. Na tarde desta sexta (26), a mãe do brother publicou um vídeo nas suas redes sociais demonstrando sua indignação com toda a situação, já que não é a primeira vez que Davi tem suas atitudes questionadas.

Mãe de Davi posta desabafo nas redes sociais. #BBB24 pic.twitter.com/DyprrUykNV — Dantas (@Dantinhas) January 26, 2024

Davi foi escolhido como um dos alvos do Na Mira do Líder, e pode se encaminhar para o seu terceiro paredão. A modelo Yasmin Brunet comentou sua preocupação de como o público estaria reagindo ao fato do brother sempre estar na mira dos participantes.

''Colocar o Davi no paredão repetidamente não vai gerar um enredo de perseguição?'', perguntou a sister, mas Bin Laden, Fernanda e Rodriguinho discordaram.

''Agora ele [Davi] vai ser meu voto para sempre. Que se f#..! Ouvindo o que vocês tão falando, só me dá mais vontade dele ser meu voto!", acrescentou Yasmin.

Outro ponto discutido na madrugada foi levantado por MC Bin Laden que após ouvir na Central do Líder, uma conversa entre Isabelle e Davi, afirmou que o motorista de aplicativo estaria manipulando a manauara.

