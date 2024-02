A- A+

BBB 24 Mãe de Davi do "BBB 24" mostra água entrando em casa após fortes chuvas em Salvador Elisângela Brito já foi notificada pela Defesa Civil sobre o risco de desabamento

A mãe de Davi do “BBB 24”, Elisângela Brito, apareceu em mais um vídeo nas redes sociais. Desta vez, a baiana usou o Instagram para mostrar como as fortes chuvas em Salvador afetaram a sua casa.

No vídeo, Elisângela mostrou os fundos da casa. É possível ver a água escorrendo por uma lona colocada em uma encosta para conter possíveis deslizamentos de terra, entrando na residência. A mãe do participante ainda mostrou os estragos causados pela chava disse como se protege e criticou as autoridades locais.

“Ainda bem que eu abri aquele ralo ali. Esse colchão aqui é onde tenho feito meu refúgio. Cadê os órgãos que disseram que vinham resolver isso aqui?”, questionou.



Elisângela chegou a ser notificada pela Defesa Civil no início do mês. O órgão solicitou que a baiana deixasse a residência por risco de desmoronamento.

