Mãe de Eduardo Costa publica indireta para o filho após polêmica em casamento; entenda

A- A+

O cantor Eduardo Costa, que foi alvo de polêmicas nos últimos dias, recebeu indireta da mãe biológica pelas redes sociais. No último domingo, Maria Costa compartilhou no Instagram um vídeo que dizia: “quem nunca foi filho, jamais será pai”.

No dia 4 de abril, uma terça-feira, Eduardo Costa casou no civil com a empresária Mariana Polastreli. A cerimônia, no entanto, chamou a atenção pela ausência de Maria no momento. Após o ocorrido, o artista teria convidado a mãe para a celebração religiosa, realizada no sábado.

Na ocasião, ela teria sido avisada que entraria com o filho no altar. Durante o casamento, o sertanejo fez o tradicional percurso ao lado de Maria, mas também de Ângela, governanta a quem ele se refere como mãe.

Em meio à polêmica, a irmã de Eduardo, Sara Costa, também publicou uma indireta nas redes sociais. Na última quarta-feira, um dia após o sertanejo ter se casado no civil, ela compartilhou a mensagem: “o lobo sempre será mau se você apenas ouvir a versão da Chapeuzinho Vermelho”.

Veja também

bbb 23 Fred Nicácio flagra Ricardo falando mal dele no Quarto Deserto no BBB 23: "Vim ver a cena"