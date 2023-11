A- A+

Rio de Janeiro Mãe de fã de Taylor Swift que morreu durante show tentou contato com a filha "Ana estava há mais de um mês mandando fotos de looks dela para todos nós", lembra amiga da vítima

Enquanto Ana Benevides, de 23 anos, aguardava o início do show da ídola Taylor Swift no Estádio Nilton Santos, a mãe Adriana aguardava fotos e vídeos para compartilharem a alegria da realização do maior sonho da jovem. Ela tentava contato por celular com a filha, mas sem sucesso, devido à instabilidade da internet no local cheio. As fotos e vídeos não vão chegar, sequer foi um dia feliz para a família. Ana Benevides morreu nesta sexta-feira (18), ainda durante o horário da apresentação de Taylor, após passar mal devido ao forte calor no Rio de Janeiro.

— A Ana estava há mais de um mês mandando fotos de looks dela para todos nós. 'Falta pouco para ver minha loirinha', ela falava. Então a mãe dela estava esperando muito as fotos e os vídeos do show. Elas eram muito amigas, não era daquelas filhas que não desabafam com a mãe. A mãe a apoiava muito — contou Emiliane Félix, de 22 anos, amiga de Ana.

Adriana foi informada, mais tarde, do falecimento da filha por uma amiga que acompanhava Ana no show de Taylor. Segundo Emiliane, a jovem estudante de Psicologia era filha de pais separados, mas muito unida a eles. Foi o pai quem a presentou com a passagem aérea de Rondonópolis para o Rio, a fim de ver o show da cantora pop, por exemplo. O irmão mais velho, Marcos, morava distante. Mas o sobrinho, filho dele, de 9 anos, era o xodó de Ana.

"A família sempre foi muito amorosa com ela. Faziam de tudo para ver o sorriso da Ana. Ontem, eu fui até a casa da mãe dela e ela chorou, falando que a Ana morreu realizando o sonho da vida. Ela ainda conseguiu ver a Taylor cantando duas músicas" disse Emiliane.

Segundo a amiga que estava junto de Ana no show, a jovem se sentiu mal durante a apresentação da segunda música. Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros no Estádio Nilton Santos, chegou a ser transferida ao Hospital Salgado Filho, mas veio óbito.

