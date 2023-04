A- A+

famosos Mãe de filha de Vitão, a modelo Suelen Gervásio é irmã do ator Rafael Zulu Cantor considera a paternidade uma "dádiva"

O cantor Vitão, de 23 anos, vai ser pai de uma menina. A assessoria do artista confirmou, na quinta-feira (14), a informação que foi divulgada em primeira mão numa entrevista à coluna Leo Dias. Durante um relato ao jornalista, Vitão disse que está vivendo a "dádiva da paternidade" e espera que o nascimento da filha o mude para melhor. Conforme foi revelado pelo IG Gente, a mãe da primogênita é a modelo Suelen Gervásio, também conhecida como Suê Zulu. Ela está no primeiro trimestre da gestação, com quatro meses.

Em seu perfil no Instagram, nesta semana, Suelen celebrou a gravidez. "Eu sei que eu não só errei! Mas hoje eu tenho a certeza de que você é a pessoa mais certa da minha vida. Hoje estamos com 16 semanas e 3 dias. E sim, desde quando eu soube que eu estava com você no meu ventre, eu conto cada dia da sua existência!", começou o relato.

"Só quem vive esse momento sabe o quão louco e extraordinário é viver isso. E eu quero viver momentos extraordinários com você meu neném, e hoje eu posso dizer essa frase sem dúvidas alguma, VOCÊ É O MEU ETERNO GRANDE AMOR. Mamãe tá aqui tentando cuidar de tudo para a sua chegada, mas por enquanto somos só eu e você", concluiu.

Em novembro do ano passado, Suelen desfilou na São Paulo Fashion Week. A modelo compartilhou cliques dos desfiles e dos bastidores em seu Instagram. Na rede social, Suê costuma apostar em cliques sensuais, que arrancam elogios de amigos e fãs.

"Sou pai de uma menina. Estou vivendo essa dádiva da paternidade ao lado de uma grande mãe, uma mulher que me ensina muito. Tenho certeza que minha filha vai me mudar para melhor, ela já me transforma todos os dias. Espero que possam ser humanos e cuidadosos conosco, obrigado" disse Vitão, em entrevista ao Leo Dias.

De acordo com um comunicado enviado pela assessoria dele, o cantor não pensava em trazer a público a gravidez, que não envolve só ele: "O artista não pensava em trazer a público, nesse momento, o assunto que envolve também a vida de terceiros. Porém, ao ser questionado pela equipe do jornalista, ele optou por não negar algo que está vivendo com tanta felicidade".

"Pedimos respeito e cautela ao propagarem a notícia. Mais informações só serão dadas pelo próprio Vitão ou pela mãe do bebê no momento em que eles decidirem em comum acordo", conclui a nota.

Veja também

kardashians Kim Kardashian está "mais aberta" a namorar novamente, diz fonte à TV americana