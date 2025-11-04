Mãe de Isabella Nardoni explica por que não vai assistir à série ''Tremembé''

A- A+

Ana Carolina Oliveira, mãe da pequena Isabella Nardoni, assassinada aos 5 anos de idade, em 2008, está preocupada com o fato de a série "Tremembé", do Prime Video, transformar detentos em celebridades.



Num vídeo compartilhado na noite da última segunda-feira sobre a produção, que dramatiza a vida de encarcerados no presídio do interior de São Paulo, entre eles Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, condenados pela morte de Isabella, a mãe da menina explicou por que não vai assistir aos episódios.

"Não vou assistir a série, optei por isso", disse Ana Carolina. "É algo que conta a minha história, mas uma coisa sou eu falar sobre a minha filha, sobre a minha história, sobre o que eu vivi. Outra coisa é como se eu vivenciasse a cena do crime. Então existe uma grande distância e um cuidado que eu quero ter com a minha saúde mental."

Hoje vereadora na cidade de São Paulo pelo Podemos, Ana Carolina também expressou suas preocupações com o fato de a série transformar os detentos em "celebridades".

"O que me preocupa nessas questões é trazer criminosos para os holofotes e tratar como se eles fossem celebridades e não com a seriedade de cada caso. Nós que ficamos somos vítimas secundárias, e isso faz parte da nossa vida e a gente tem que ser respeitado, a gente tem que ser cuidado", ela diz. "Então, eu peço responsabilidade para que a gente não trate esses criminosos como celebridades, que a gente distancie o que é real do que é ficção e que vocês não encaixem isso para que eles não se tornem pessoas públicas e até virem aí os extremos de terem, como a gente já viu, pessoas idolatrando. Essa é a minha única preocupação e é por isso que eu realmente vim aqui. Tenho a responsabilidade de falar com vocês e eu espero que vocês também tenham essa responsabilidade ao assistirem essa série."

Isabella foi jogada da janela do apartamento do pai, Alexandre Nardoni, em 2008, quando tinha cinco anos. Ele foi condenado a 31 anos e dois meses de prisão e Anna Carolina Jatobá, mulher dele, a 26 anos. O casal é interpretado, em "Tremembé", por Lucas Oradovschi e Bianca Comparato.

Veja também