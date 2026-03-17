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Reality Show BBB 26: mãe de Jonas Sulzbach compartilha memórias de violência e explica força do veterano Marlene Verruck, que tomou as dores do filho e atacou Milena, lembra o sofrimento do modelo gaúcho ao vê-la apanhando e ao perder o irmão assassinado

Mãe de Jonas Sulzbach, Marlene Verruck fala com orgulho sobre ter um filho que participa do "Big Brother Brasil" pela segunda vez. No total, ela já comemorou cinco vitórias dele em provas do líder e quatro nas disputas pelo anjo, somando as conquistas no "BBB 12" e no "BBB 26". Mas nem só de celebração vive esse coração de mãe... Nas últimas horas, tomada pelo ímpeto de defender a cria, ela respondeu em sua rede social às provocações de Milena ao filho.

— Eu sou mãe, estou sofrendo com cada humilhação, agressão e tortura psicológica que fazem com meu filho lá na casa — disse Marlene, de 62 anos, em conversa exclusiva com o EXTRA.

Numa discussão com Jonas no banheiro do casa, no último sábado (14), em que Milena afirmou que ele iria para o paredão e seria eliminado, ele a acusou de ser "uma atrizinha bêbada", por ela ter exagerado no champanhe. Em contrapartida, Milena reforçou o apelido de "Quinta Série" que Ana Paula deu ao brother, citou o nome do filho dele (João Lucas, de 11 anos) e disse que a mãe do adversário parecia com a Xuxa.

Além disso, Milena afirmou que Jonas "é um velho, idiota, que fica andando de cueca pela casa". Milena estava completando 27 anos nesse dia, enquanto Jonas celebrou seus 40 no dia 7 de fevereiro.

"Não coloque o nome do meu neto nessa sua boca suja, sua praga do demônio. Chamando Jonas de velho, nojenta, praga. Velha é tua cara de pau, sua nojenta", disparou Marlene, irritada, pelos stories.

E continuou: "Seja forte, filho. E tome cuidado com a Milena. Ela é louca e pode te machucar com algum objeto pontiagudo. Ela é perigosa".

Diante disso, Mile Moreira, a irmã gêmea de Milena, também se pronunciou:

"Vim aqui (no Instagram) falar porque eu não sou de recado, de ficar aí escrevendo igual uma tal de dona Marlene que eu estou vendo. Com todo o respeito, você não está tendo respeito nenhum. E isso dá processo. Pra você chegar até a minha irmã, você tem que passar pro mim primeiro. Porque ela não está sozinha, não!".

"Vale tudo pelo Big Brother Brasil? Estamos disputando um prêmio milionário, mas nossos valores não têm preço. Repudiamos as postagens feitas pela mãe do participante Jonas durante as últimas horas no seu perfil do Instagram. Entendemos que familiares são afetados diariamente por um turbilhão de sentimentos, mas frisamos que Milena também tem família e pessoas que a amam e sofrem todos os dias com esse tipo de acusação grave e inaceitável. Não toleraremos".

Questionada pelo EXTRA, Marlene respondeu:

— Com relação ao que a equipe da Milena falou, eu não vou falar, porque estão tentando derrubar meu Instagram (a conta dela não estava mais disponível nessa segunda-feira (16)). Eu oro para que Jonas seja forte e não deixe seu psicológico esmorecer.

Além da inteligência e da disciplina do modelo, Marlene ressalta a beleza do filho. Ela conta que Jonas começou a cuidar do corpo aos 13 anos, a fim de protegê-la de um passado traumático de violência doméstica.

- Antes da Lei Maria da Penha, eu sofri duas tentativas de feminicídio. Jonas começou a ver episódios de violência (do padastro) com uns 7 anos. Já adolescente, a gente fugiu (de Lajeado, no Rio Grande do Sul) e começou a tentar ter uma vida nova — lembra Marlene: — Meu ex-marido foi preso. Quando ele estava para sair da prisão, eu deixei a cidade com meus dois filhos debaixo dos braços. Já morando em Farroupilha, Jonas começou a ter vontade de ficar forte para me proteger. Ele não queria que eu apanhasse de mais ninguém, nunca mais.

Também foi em Farroupilha que o loiro encontrou no teatro um meio de ficar mais desinibido:

— No final do ginásio (atualmente ensino médio), ele começou a fazer teatro na escola. Aí desabrochou. Jonas era muito tímido, às vezes até melancólico.

Filhos com personalidades distintas

Marlene conta que os filhos, Jonas e Rafael, tinham personalidades distintas, na infância:

- Quando crianças, Rafael tinha uma grande inteligência, mas ele não prestava atenção em nada e não tinha disciplina nenhuma. Já Jonas era muito esforçado, muito disciplinado e muito estudioso, além de tranquilo.

Jonas e Rafael são filhos de pais diferentes. Rafael foi assassinado quando tinha 20 anos, na madrugada do dia 25 de junho de 2012, três meses após o irmão sair do "Big Brother" em terceiro lugar. O corpo do rapaz foi encontrado com marcas de nove tiros, próximo a um campo de futebol, numa rua em Lajeado (RS).

- Rafael foi dependente químico por seis anos. Tornou-se usuário com 14, faleceu com 20. Eu o internei 39 vezes. Ficou, em média, três anos e meio dentro das clínicas, e o restante do tempo tendo recaídas. Lá dentro, ele começou a namorar uma mulher que tinha uma filha com um traficante. E foi assassinado por conta disso — revela a aposentada.

Intitulado Mister Brasil Mundo em 2010, o modelo ficou durante dois meses trabalhando pelo país, assim que saiu do "BBB 12", lembra Marlene:

— Foi um período financeiro bom. Depois, Rafael acabou assassinado e a nossa vida desmoronou. Fiquei quatro anos vegetando. Jonas sofreu muito pela perda do irmão e pelo estado como eu fiquei.

Rodrigão foi o terceiro colocado e Jonas Sulzbach venceu Mister Brasil 2010 — Foto: Reprodução/Facebook

Mãe incentivou carreira de modelo de Jonas

Antes da aposentadoria, Marlene trabalhou como bancária e foi transferida do Sul do país para São Paulo. Foi quando passou a morar com Jonas e o incentivou a seguir na carreira de modelo:

— Eu praticamente empurrei meu filho nesse início. Demorou, mas ele conseguiu. Em 2010, ele foi Mister. Tinha problemas de aceitação com o nariz, achava meio grande, e fez uma cirurgia. Aí passou a trabalhar bastante.

Sobre o físico trabalhado, Marlene diz que "o pai de Jonas é educador físico, então vem daí ele gostar de ter um corpo legal".

'Jonas 22'

Um dos galãs mais lembrados do "Big Brother", Jonas fez sucesso assim que deixou o confinamento, por causa de um vídeo íntimo que vazou durante a sua participação. O episódio repercutiu por anos — até mesmo Ivete Sangalo fez piada, quando se apresentou numa festa do programa, no dia 7 de março.

- A brincadeira da Ivete foi em relação ao "Jonas 22", né? Não foi ruim da parte dela... Foi em referência a um vídeo que viralizou enquanto ele esteve no "Big Brother 12". Ele assumiu que fez e pronto. Aconteceu... — observa Marlene.

Relacionamentos amorosos

Marlene acredita que a violência doméstica que o filho acompanhou na infância o tenha influenciado na forma de se relacionar com as mulheres.

— Por essas sequelas que teve lá na infância, quando viu meu sofrimento, ele desenvolveu alguma resistência em ter uma relação realmente séria, como teve com a Mari Gonzalez. Ele está solteiro desde 2023 — conta a mãe.

Quatorze anos depois, a história se repete dentro do "BBB". Se na 12ª edição Jonas se envolveu com Renata e Monique, na atual ele também trocou beijos com duas mulheres: Maxiane e Marciele. Sua mãe, no entanto, não acredita que esses casos vão à frente. Ela conta que quando Jonas saiu do primeiro confinamento , "ficou garanhão um tempo". Até que conheceu Mari (participante do "BBB 20"). Com ela, ele "ficou fiel, 100% fiel", afirma ela:

— Quando Jonas gosta de verdade, ele é outra pessoa.

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