A- A+

famosos Mãe de Kayky Brito celebra recuperação do ator um ano após atropelamento O ator foi atropelado na zona oeste do Rio de Janeiro na madrugada de 2 de setembro de 2023

Mãe do ator Kayky Brito, Sandra Brito usou seu perfil no Instagram para comemorar a recuperação do filho, um ano após o grave acidente sofrido pelo ator.

"Não poderia deixar de agradecer esse dia. Passamos por tantas turbulências, mas Deus infinitamente nos abençoa todos os dias. Obrigada meu Pai por nos trazer de volta a vida", escreveu.

Kayky Brito foi atropelado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro na madrugada de 2 de setembro de 2023.

O artista estava na Avenida Lúcio Costa quando foi atingido por um carro de passeio ao atravessar a via. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e seu estado foi considerado grave, com um quadro de traumatismo craniano e politrauma corporal.

Ele recebeu alta no fim do mesmo mês, e segue uma rotina de fisioterapia em sua jornada para uma recuperação completa.



"A força do meu filho nos motiva todos os dias. Estamos juntos para sempre, Kayky, na alegria e na tristeza. Obrigada por todas as orações. Somos eternamente gratos. Te amo", continuou a mãe do ator em sua postagem.

A irmã de Kayky, a atriz e apresentadora Sthefany Brito, se juntou à celebração da mãe em um comentário: "Há um ano vivemos os piores dias das nossas vidas e hoje só bençãos! Eu agradeço todos os dias a Deus por vocês estarem aqui do meu lado vivendo mais uma vez um momento tão abençoado!", declarou ela.

Kayky voltou a atuar cerca de cinco meses depois do acidente ao se juntar ao elenco do filme de terror policial Caipora, que protagonizará ao lado de Camilla Camargo. Seu retorno às novelas ocorreu em julho deste ano. Ele foi escalado para a novela Família É Tudo, da Globo, em que dá vida ao personagem Memo.

Veja também

televisão Xuxa volta à Globo após uma década com quadro sobre adoção de animais no Fantástico