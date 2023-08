Mãe de Larissa Manoela fala pela 1ª vez após escândalo familiar: "Pecamos por zelo"

A- A+

A mãe de Larissa Manoela se pronunciou publicamente pela primeira vez desde que a filha explicou ao Fantástico, no último domingo, por que rompeu com Silvana Taques e Gilberto Elias.

A atriz não estava satisfeita com a condução de seus negócios e decidiu tomar as rédeas da própria carreira, o que desagradou a família. O casal cuidava dos contratos dela a partir de três empresas, e Larissa detalhou ao programa dominical da TV Globo o que descobriu acerca da composição societária das firmas e de certas cláusulas que a fizeram tomar a atitude de não mais contar com os familiares na administração de seus negócios.

Dalari

Larissa Manoela era sócia de três empresas, uma delas chamada Dalari, aberta por Silvana e Gilberto em outubro de 2014, quando a atriz tinha apenas 13 anos. É pela Dalari que passava grande volume dos contratos da artista e está a maioria do patrimônio que ela adquiriu em 18 anos de trabalho.

Os pais contaram à filha que cada um dos três tinha partes iguais na empresa: 33,33%. Mas quando Larissa procurou contadores descobriu que ela era dona de apenas 2% de participação.

Cláusula abusiva

Numa segunda empresa, de acordo com as revelações feitas ao Fantástico, Larissa era a única dona. Porém, havia uma cláusula que dava aos seus pais plenos poderes para fazer negociações sem autorização dela.

“Eu era a única sócia, mas eles eram 100% administradores dessa empresa. Por isso que eu era só comunicada. Eles podiam decidir, assinar e se comprometer por mim”, disse a atriz.

Numa teceira empresa, dividida em três partes iguais e criada em maio de 2022, a ideia era reunir todo o patrimônio da primeira empresa, mas Larissa disse que isso nunca aconteceu de fato.



Tentativa de acordo

Com uma própria equipe de advogados, Larissa Manoela se reuniu com os pais em março deste ano para chegar a um acordo em relação à primeira empresa. Primeiro, ela propôs 60% para ela, 40% para os pais. Eles pediram o contrário. Depois, chegou-se ao valor de meio a meio, mas eles queriam 6% dos ganhos de Larissa pelos próximos dez anos. Ela não aceitou e tirou os dois da administração da empresa individual. Começou a renegociar os contratos feitos com a Dalari para levá-los para a empresa em que ela concentrará, a partir de agora, sua carreira.

Quanto Larissa Manoela deixou para os pais?

Larissa Manoela deixou com os pais R$ 18 milhões de seu patrimônio e pede que eles assinem distratos das duas empresas, algo que eles ainda não fizeram e, por isso, foram notificados extrajudicialmente.

"Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é pra dar o conforto necessário para os meus pais", disse Larissa, sobre a decisão de abrir mão de milhões.

O que dizem os pais de Larissa Manoela?

Ao Fantástico, por meio de seus advogados, Silvana e Gilberto disseram que Larissa sabia ter apenas 2% da Dalari. Eles dizem também que ela tinha, sim, acesso ao próprio dinheiro e as notificações formais para a assinatura dos distratos só foram recebidas no início de agosto, por isso, eles estão dentro do prazo legal para as providências.

