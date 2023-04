Mãe de Marília Mendonça desabafa sobre vazamento de fotos de autópsia: "Léo já entende tudo"

A- A+

Mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira usou as redes sociais, nesta sexta-feira (14), para se pronunciar sobre o vazamento de fotos do corpo da artista registradas durante a autópsia no Instituto Médico Legal, após o acidente aéreo que matou a cantora sertaneja, em novembro de 2021.

Em desabafo emocionado, Ruth ressaltou que o neto Léo, de 3 anos — fruto do antigo relacionamento entre Marília Mendonça e o também cantor Murilo Huff —, já entende os fatos. E que esperou o momento em que estivesse afastada da criança para falar sobre o caso.

"Apesar de o episódio ter acontecido ontem (quinta-feira, dia 13), eu não me pronunciei ontem por causa do Leozinho. Ela já entende tudo o que eu falo e também já entende quando acontece alguma coisa", afirmou Ruth, acrescentando: "A família está chocada com tanta monstruosidade. Mas isso também não me surpreende".

"Monstros fizeram isso"

"O mundo não me surpreende mais... Esses monstros que fizeram isso não me surpreendem, porque eles já haviam feito outra vez (cerca de um mês após o acidente aéreo, no fim de 2021). O que está faltando é lei. Está faltando justiça", revoltou-se Dona Ruth, em relato publicado em vídeo, por meio dos Stories do Instagram.

"Aqui não pode ser terra sem lei. Redes sociais não podem ser terra sem lei. A gente precisa que esses delinquentes paguem. Não tem outra palavra: são delinquentes que não respeitam a memória da pessoa que se foi e também não respeitam a família", prosseguiu a mãe de Marília Mendonça, frisando que buscará uma resolução para o caso na Justiça.

"Não compartilhem disso"

"Quero deixar um recadinho para as pessoas que fizeram isso: vocês vão lembrar de mim num certo momento da sua vida. Não desejo a dor que eu passei, não. Mas, num certo momento da sua vida, você vai lembrar disso que fez... E você vai lembrar de mim", afirmou, agradecendo as pessoas que têm a apoiado neste momento delicado.

Ruth reforçou o pedido para que ninguém reproduza as imagens que foram vazadas, em nenhuma hipótese. "Não compartilhem disso. Isso é crime. Não deem audiência para criminoso, porque você vai estar cometendo aí um crime também. E vou dizer: não compactuem com isso! O que a gente planta, a gente colhe. Por isso eu disse que ele (a pessoa que fez isso) vai lembrar de mim em algum momento", encerrou ela.

