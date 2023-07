A- A+

Famosos Mãe de Marília Mendonça diz que neto a chama de "mãe": "Dói muito" Ruth Moreira destacou falta da figura materna para o neto, Leo, e como ele é parecido com a cantora sertaneja morta num acidente aéreo em 2021

A mãe de Marília Mendonça revelou detalhes de sua relação com o filho da cantora. O pequeno Leo, de 3 anos, ficou órfão de mãe em novembro de 2021, quando um acidente aéreo vitimou a estrela do sertanejo e outras quatro pessoas. Na época, ele tinha apenas 1 ano. Em entrevista ao SBT, Ruth Moreira destacou que o neto sabe qual o vínculo entre os dois, mas sente falta da figura materna.

"Às vezes ele me chama de 'vó', sabe que eu sou a avó. Mas às vezes ele tem necessidade de me chamar de 'mãe'", disse ela, que já foi chamada de 'mamãe', por exemplo, na frente dos amiguinhos de Leo. "É nessa hora que ele quer mostrar que ele também tem uma mamãe. E isso dói muito".

Durante a entrevista, Ruth elogiou a criação do menino, que ela divide com o pai da criança, o cantor sertanejo Murilo Huff. "A gente não deixa faltar beijo, abraço (...) Ele está crescendo saudável, com muito amor, e está aprendendo a amar também", disse ela.



Na entrevista ao jornalista Leo Dias, Ruth destacou que Leo tem a mesma personalidade de Marília. "Tudo tinha que ser naquela hora e naquela hora que ela queria. E ele é do mesmo jeitinho. Nunca vi uma personalidade tão parecida. Nunca vi puxar a mãe esse tanto", ressaltou.

Em maio, Leo fez uma apresentação especial para a avó, em atividade na creche para marcar o Dia das Mães. O vídeo foi compartilhado por Ruth Moreira. Na ocasião, a mãe de Marília Mendonça não escondeu as lágrimas ao receber um abraço do neto.

Em entrevista ao Globo há pouco mais de um ano, João Gustavo, irmão da cantora, contou que o pequeno Léo ainda não tem o total entendimento do que aconteceu com a mãe.

"Na cabecinha dele, a mamãe está viajando. A gente vai começar uma preparação, com a ajuda de um psicólogo, para falar isso da forma certa e no momento certo. Vamos falar que a mãe dele foi uma rainha, a rainha do Brasil", afirmou João Gustavo, ao Globo, à época.

Veja também

SAÚDE O que pode causar a comunicação interventricular, problema que acometeu a bebê de Thaila Ayala